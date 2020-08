One Drop сообщила о привлечении почти 100 млн долл. США и новом партнерстве с Bayer

Новое соглашение подтверждает ответственный подход Bayer к партнерству с One Drop, а также наглядно демонстрирует стратегию One Drop, направленную на создание эффективных, персонализированных решений для самопомощи как фундамента для будущего прогресса в сфере лечения хронических заболеваний. В основе передового решения от One Drop лежат данные, представляющие 13 млрд информационных точек, полученных от пользователей, загрузивших One Drop более трех миллионов раз. Эта информационная платформа с удобным и интуитивно понятным интерфейсом позволяет делать прогнозы, обеспечивающие возможность правильного медицинского вмешательства в нужное время.

На сегодняшний день One Drop предоставляет поддержку диабетикам, пациентам в преддиабетном состоянии, гипертоникам, людям с повышенным содержанием холестерина в крови или с комбинацией этих патологических состояний. Однако полученные от Bayer инвестиции в дальнейшие разработки и коммерческие инициативы в размере 64 млн долл. США позволят расширить область применения передовой платформы One Drop, охватив сферы специализации Bayer - кардиологию, онкологию и гинекологию. Модульная архитектура обеспечит возможность последующего внедрения платформы One Drop и в других терапевтических областях. Вместо лечения отдельных патологических состояний система самопомощи One Drop будет обеспечивать контроль всех заболеваний в комплексе, принося устойчивые результаты.

"Сосредоточив внимание на каждом отдельном человеке, мы сможем повысить качество жизни и сократить расходы населения в целом, - отметил основатель и генеральный директор Джефф Дачис (Jeff Dachis). - One Drop предлагает индивидуальную программу преобразования здоровья, динамично адаптируемую к потребностям и повседневным привычкам пользователя, позволяя каждому человеку достигать лучших результатов в отношении собственного здоровья. Другие платформы, не располагающие обширным спектром наших данных и механизмами прогнозирования, продолжают делать акцент на телемедицине и удаленном мониторинге, реагируя только на уже возникшие проблемы и используя единый подход к каждому пользователю, зачастую оказывающийся абсолютно неэффективным".

Платформа цифровой медицины One Drop доступна потребителям, работодателям, страхователям и поставщикам медицинских услуг с 2016 года, и ее эффективность подтверждена 20 рецензируемыми исследованиями, демонстрирующими заметное улучшение гликемического контроля у диабетиков всего за месяц использования. В ходе недавней 80-й Ежегодной научной сессии Американской ассоциации диабетологов компания One Drop представила долгосрочные прогнозы изменения А1С, кровяного давления и веса у диабетиков, гипертоников и пациентов в преддиабетном состоянии, а также прогнозы развития гипокликемии за ночь у пользователей глюкометров непрерывного действия (CGM). В основе этих прогнозов лежат данные той же объединенной выборки, что используются в алгоритмах машинного обучения для медицинского прогнозирования и аналитики на платформе One Drop. На сегодняшний день при активации приложения One Drop пользователи сразу получают восьмичасовые прогнозы уровня глюкозы в крови, а также актуальные рекомендации по вопросам физической активности, диеты и общей коррекции образа жизни.

"Создание новых цифровых бизнес-моделей является ключевым элементом нашей коммерческой стратегии, ориентированной на активное формирование будущего здравоохранения, - прокомментировала глава подразделения цифровых и коммерческих инноваций и член фармацевтического исполнительного комитета Bayer AG проф. Жанна Керен (Jeanne Kehren). - Мы убеждены, что ориентированный на данные подход позволит пациентам достичь лучших результатов для себя, а центром внимания снова станет человек, а не болезнь. Новое сотрудничество с One Drop позволит Bayer ускорить переход на цифровые технологии и проложить путь для создания новых сервисов по комплексному лечению пациентов".

Делая акцент на человеке, интеллектуальное решение One Drop закрывает последнюю брешь между медициной и самопомощью, удовлетворяя потребности всех участников отрасли - от провайдеров услуг, стремящихся повышать качество обслуживания пациентов, до производителей, нуждающихся к максимальной эффективности, и, даже плательщиков, желающих достичь лучших результатов при сокращении затрат на здравоохранение.

О компании One Drop

One Drop переосмысливает границы возможного, используя весь потенциал клинической науки, бихевиористики и передовых технологий искусственного интеллекта для повышения качества жизни людей с хроническими заболеваниями. Клинически эффективная платформа цифровой медицины One Drop, в основе которой лежат научно обоснованные данные, предлагает обширные возможности индивидуального коучинга и персонализированные планы здоровья, способствующие положительным изменениям поведения и приносящие реальные терапевтические результаты, сокращая расходы страхователей, работодателей и поставщиков медицинских услуг. Продукты и сервисы One Drop можно приобрести в первоклассном приложении One Drop (iOS и Android), а также на https://onedrop.today , Walmart , Amazon , BestBuy , Apple Store и CVS.

О компании Bayer

Bayer - международная корпорация, специализирующаяся на различных сферах медицины и нутрициологии. Продукты и сервисы компании способствуют решению важнейших проблем растущего и стремительно стареющего мирового населения. Вместе с этим, деятельность корпорации ориентирована на увеличение прибыльности и создание ценности посредством инноваций и прогресса. Bayer придерживается принципов экологически устойчивого развития, а ее бренд пользуется доверием как надежный знак качества по всему земному шару. В 2019-м финансовом году штат персонала компании насчитывал около 104 000 человек, а объем продаж достигал 43,5 млрд евро. Капитальные расходы предприятия составили 2,9 млрд евро, а издержки на НИОКР - 5,3 млрд евро. Больше информации см. на www.bayer.com

