Firma Seraphim uzyskała certyfikat niskoemisyjny przyznany przez CERTISOLIS, stając się liderem nowej ery niskoemisyjności

CHANGZHOU, Chiny, 7 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Jeden z największych na świecie producentów modułów słonecznych, Seraphim Energy Group Co. (Seraphim), poinformował niedawno, że otrzymał od CERTISOLIS certyfikat niskoemisyjny dla swoich modułów serii S4.

Będąc nieodzownym warunkiem udziału w aukcjach francuskiej Komisji Regulacji Energetyki (CRE), certyfikat ten poddaje ocenie wpływ na emisję dwutlenku węgla w całym łańcuchu produkcyjnym, począwszy od produkcji krzemu aż po produkcję modułów. Uzyskanie tego świadectwa oznacza nie tylko, że Seraphim kwalifikuje się do udziału w aukcjach CRE, ale jest również wyraźnym potwierdzeniem jej podstawowej wartości, jaką jest oferowanie czystej energii dla wszystkich, a także jej doskonałej zdolności do produkcji ekologicznej.

„Moduł Seraphim serii S4 charakteryzuje się emisją dwutlenku węgla na poziomie zaledwie 417,11 kg eq CO 2 /kWp, co jest wartością o około 15% niższą niż porównywalne modele producentów chińskich i europejskich dostępne we Francji" – podkreśla Hurry Xu, występujący z ramienia wiceprezesa ds. inteligentnej energii TÜV SÜD Chiny.

„Firma Seraphim od lat angażuje się w dostarczanie światu czystej i niedrogiej energii słonecznej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wprowadzono szereg innowacji produkcyjnych i produktowych, których będziemy się trzymać, aby zmieniać świat na jeszcze bardziej ekologiczny i doskonały" – mówi Yang Yong, prezes firmy Seraphim.

Od momentu założenia w 2011 r., firma Seraphim dokonała znaczących osiągnięć i nieprzerwanie przesuwa granice całej branży w zakresie badań i rozwoju produkcji oraz innowacji technologicznych. Dzięki tej strategii firma Seraphim przez 9 lat z rzędu zdobyła wyróżnienie w rankingu Tier 1 od BNEF oraz pięciokrotnie otrzymała wyróżnienie Top Performer za najlepsze wyniki od PVEL. Dysponując łączną mocą produkcyjną 12 GW w 2023 roku, Seraphim obsługuje międzynarodowych klientów, dostarczając im najwyższej jakości produkty i profesjonalne usługi. Do końca 2022 roku w ponad 100 krajach zainstalowano ponad 20 GW modułów Seraphim, których doskonała wydajność została szeroko sprawdzona w zróżnicowanych warunkach naturalnych.

