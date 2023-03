Seraphim a obtenu la certification « bilan carbone simplifié » de CERTISOLIS, et ouvre la voie à une nouvelle ère de réduction des émissions de carbone

CHANGZHOU, Chine, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), leader mondial de la fabrication de modules solaires, a récemment annoncé avoir reçu la certification « bilan carbone simplifié » de CERTISOLIS, qui lui permet d'ouvrir la voie à une nouvelle ère de faible émission de carbone.

Condition sine qua non pour participer aux enchères de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), cette certification évalue l'impact des émissions de carbone tout au long de la chaîne de fabrication, de la production de silicium à la production de modules. L'obtention de cette certification ne signifie pas seulement que Seraphim est éligible aux enchères de la CRE, mais c'est aussi une preuve solide de la valeur fondamentale de Seraphim, qui est de fournir une énergie propre pour tous, et de son excellente capacité de fabrication écologique.

« Le module de la série S4 de Seraphim a une empreinte carbone de seulement 417,11 kg éq. CO2/kWp, soit environ 15 % de moins que les modèles comparables des fabricants chinois et européens disponibles en France », a déclaré Hurry Xu, vice-président de l'énergie intelligente chez TÜV SÜD Greater China.

« Seraphim a pour mission de fournir de l'énergie solaire propre et abordable au monde entier. Au cours des dernières décennies, Seraphim a déployé de nombreuses innovations en matière de fabrication et de produits, et nous nous en tiendrons à ces méthodes pour transformer le monde en un endroit plus durable et meilleur », a ajouté Yang Yong, président de Seraphim.

Depuis sa création en 2011, Seraphim a accompli d'importantes réalisations et n'a cessé de repousser les limites de notre industrie en termes de recherche et de développement de la production et d'innovation technologique. Grâce à cette stratégie, Seraphim a obtenu la distinction de niveau 1 de BNEF pendant neuf années consécutives, et la distinction Top Performer de PVEL à cinq reprises. Avec une capacité totale de 12 GW en 2023, Seraphim fournit à ses clients du monde entier des produits de haute qualité et des services professionnels. Fin 2022, plus de 20 GW de modules Seraphim ont été installés dans plus de 100 pays, l'excellente performance de ces produits ayant été largement prouvée dans diverses conditions naturelles.

SOURCE Seraphim