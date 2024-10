Firma SINBON zaprezentuje rozszerzone możliwości dla poszczególnych branż podczas targów Electronica 2024

Innowacje technologiczne i szerokie możliwości marki sprawiają, że pomysły stają się rzeczywistością w kluczowych sektorach europejskich.

MONACHIUM i TAIPEI, 22 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma SINBON, tajwański dostawca usług w zakresie projektowania i integracji połączeń elektronicznych, przedstawia swoje najnowsze rozwiązania, które zostaną szerzej zaprezentowane podczas nadchodzących targów Electronica 2024. Ukazują one, w jaki sposób solidne innowacje technologiczne marki i znaczny potencjał w zakresie dostosowywania rozwiązań pozwalają rozszerzyć możliwości dla kluczowych branż w Europie.

SINBON joins Electronica 2024 | Hall A2, Booth 241

Firma SINBON zaprasza do odwiedzenia stoiska SINBON w hali A2, (stoisko nr 241) podczas Electronica 2024: Messe München, w dniach 12 – 15 listopada 2024 r.

Aby zapewnić odwiedzającym premierowe doświadczenia, podczas tegorocznych targów Electronica firma SINBON zaprezentuje ponad 60 produktów dla różnych branż, w tym kilka nowych rozwiązań:

Przemysłowy Internet Rzeczy: hybrydowe złącza SPE – temat webinaru SINBON, który będzie transmitowany na żywo na stoisku - oraz niestandardowe rozwiązania dla inteligentnych fabryk, robotyki i systemów magazynowych.

hybrydowe złącza SPE – temat webinaru SINBON, który będzie transmitowany na żywo na stoisku - oraz niestandardowe rozwiązania dla inteligentnych fabryk, robotyki i systemów magazynowych. Zielona energia: niestandardowe rozwiązania z zakresu infrastruktury energii słonecznej.

niestandardowe rozwiązania z zakresu infrastruktury energii słonecznej. Pojazd elektryczny i e-mobilność: kable do ładowania NACS AC/DC; wymienne akumulatory; niestandardowe złącza; kable i wloty do ładowania CCS1 i CCS2 DC; złącza dostosowane do hulajnóg elektrycznych i motocykli elektrycznych; oraz integracja systemów ładowania rowerów elektrycznych.

kable do ładowania NACS AC/DC; wymienne akumulatory; niestandardowe złącza; kable i wloty do ładowania CCS1 i CCS2 DC; złącza dostosowane do hulajnóg elektrycznych i motocykli elektrycznych; oraz integracja systemów ładowania rowerów elektrycznych. Branża medyczna: rozwiązania w zakresie sprzętu do monitorowania stanu pacjentów i narzędzi chirurgicznych oraz pakiet do elektrycznej stymulacji mięśni (EMS) z paskami na ramię.

Niemożliwe staje się możliwe w wielu branżach

Motyw przewodni SINBON podczas tegorocznych targów Electronica brzmi: „VIRALIETY: Unreal to Real" („Niemożliwe staje się możliwe"). Termin „VIRALIETY" powstał poprzez połączenie nieograniczonych możliwości wirtualnej rzeczywistości („virtual reality") z różnorodnością („variery"). Odzwierciedla on zdolność firmy do wprowadzania innowacji w celu sprostania wyzwaniom klientów dzięki nowatorskim rozwiązaniom, a także szerokim możliwościom i zasięgowi w poszczególnych branżach.

„SINBON zapewnia kluczowym europejskim branżom dostęp do najnowszych technologii w obszarze złączy" - powiedział Barrie Ryan, prezes SINBON Europe. „Osiągnęliśmy ten zasięg, przekształcając pomysły naszych klientów w rzeczywistość. Często dane rozwiązanie jeszcze nie istnieje, a my mamy możliwości, aby zmienić niemożliwe w możliwe w wielu różnych sektorach".

Przyspieszanie rozwoju przemysłowego Internetu Rzeczy dzięki hybrydowemu SPE

Hybrydowa technologia Ethernetu jednoparowego (ang. single pair ethernet – SPE) zapewnia większą moc i prędkość transmisji danych przy jednoczesnym ograniczeniu ilości kabli w przestrzeniach przemysłowych. Aby poznać nową technologię łączności, na stoisku SINBON transmitowany będzie na żywo przygotowany przez firmę webinar pt. Ulepszanie łączności przemysłowej: hybrydowy Ethernet jednoparowy, zaplanowany na czwartek, 14 listopada 2024 r., godz. 10:30 czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC +02:00).

Szczegółowe informacje o webinarze i rejestracja uczestnictwa na stronie: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration

Interaktywne, praktyczne doświadczenia podczas targów Electronica 2024

Jako nowy i wyjątkowy sposób interakcji z ekspertami SINBON, odwiedzający stoisko będą mieli okazję zagrać w grę polegającą na znalezieniu guru SINBON za pomocą rzeczywistości rozszerzonej. Można będzie ponadto wygrać wyjątkowy prezent od firmy.

Odwiedzający stoisko będą mieli również okazję przetestować rozwiązania SINBON w praktyce. Z myślą o branży przemysłowej i motoryzacyjnej firma udostępnia kable do ładowania robotów i pojazdów elektrycznych, aby uczestnicy mogli przekonać się, jak szybko i płynnie przebiega ładowanie. Ponadto odwiedzający będą mogli wypróbować nowe paski na ramię do elektrycznej stymulacji mięśni. SINBON zaprezentuje także liczne historie produktów, aby pokazać, w jaki sposób powstały i jak rozwiązują bolączki klientów.

SINBON Electronics

Spółka SINBON, powstała w 1989 r. na Tajwanie, jest wiodącym dostawcą usług projektowania i produkcji na zamówienie rozwiązań w zakresie połączeń wzajemnych. Kierując się zasadami ESG (Środowisko; Społeczna odpowiedzialność; Ład korporacyjny) i ukierunkowaniem na klienta, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług OEM/ODM, które zapewniają niezawodność i wydajność, łącząc rozległą wiedzę inżynierską, znajomość branży i wiodące innowacje w celu dostosowania rozwiązań przyczyniających się do długofalowych sukcesów klientów. SINBON prowadzi działalność na całym świecie, w tym na Tajwanie, w Chinach, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Węgrzech oraz Stanach Zjednoczonych.

Więcej informacji o usługach SINBON można znaleźć na stronie www.sinbon.com albo poprzez <LinkedIn.

