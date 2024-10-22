SINBON расширяет возможности в различных отраслях на выставке Electronica 2024

Технологические инновации и широкие возможности бренда воплощают в жизнь идеи в основных секторах Европы

МЮНХЕН и ТАЙБЭЙ, 22 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- SINBON, тайваньский поставщик услуг по проектированию и интеграции электронных межсоединений, представляет свои новейшие решения, которые будут продемонстрированы на предстоящей выставке Electronica 2024. Эта линейка продукции иллюстрирует, как надежные технологические инновации бренда и широкие возможности индивидуальной адаптации расширяют возможности для наиболее важных отраслей Европы.

Пожалуйста, присоединяйтесь к SINBON в зале A2, стенд 241, на выставке Electronica 2024: Messe München, 12–15 ноября 2024 г.

SINBON joins Electronica 2024 | Hall A2, Booth 241

В этом году компания SINBON представит на выставке Electronica более 60 продуктов для различных отраслей, чтобы посетители могли оценить их лично. В том числе несколько новых решений.

Промышленный Интернет вещей: разъемы гибридного SPE — тема вебинара SINBON, который будет транслироваться в прямом эфире на стенде компании, — и индивидуальные решения для интеллектуальных фабрик, робототехники и складских систем.

разъемы гибридного SPE — тема вебинара SINBON, который будет транслироваться в прямом эфире на стенде компании, — и индивидуальные решения для интеллектуальных фабрик, робототехники и складских систем. Экологически чистая энергетика: индивидуальные решения для инфраструктуры солнечной энергетики.

индивидуальные решения для инфраструктуры солнечной энергетики. Электромобили и электромобильность: зарядные кабели переменного/постоянного тока NACS; сменные батареи; индивидуальные разъемы; зарядные кабели и входы постоянного тока CCS1 и CCS2; специализированные разъемы для электрических скутеров и мотоциклов; а также системная интеграция для электровелосипедов.

зарядные кабели переменного/постоянного тока NACS; сменные батареи; индивидуальные разъемы; зарядные кабели и входы постоянного тока CCS1 и CCS2; специализированные разъемы для электрических скутеров и мотоциклов; а также системная интеграция для электровелосипедов. Медицина: решения для приборов мониторинга состояния пациентов и хирургических инструментов; а также пакет импульсных электродов для электрической стимуляции мышц (EMS) с наручными ремнями.

Превращение невозможного в возможное в разных отраслях: VIRALIETY

Темой SINBON на выставке Electronica в этом году будет «VIRALIETY: превращение нереального в реальное» — новый термин, созданный путем объединения безграничных возможностей «виртуальной реальности» (virtual reality) и «разнообразия» (variety). Тема отражает способность компании создавать инновации для преодоления проблем клиентов с помощью новаторских решений, а также ее обширные возможности и охват разных отраслей.

«Компания SINBON поддерживает сетевые возможности некоторых крупнейших отраслей в Европе с помощью новейших технологий разъемов, — отметил Барри Райан (Barrie Ryan), президент SINBON Europe. — Мы достигли этого, реализовав идеи наших клиентов. Часто решение еще не существует, а у нас уже есть возможности превратить невозможное в возможное в самых разных секторах».

Исследование ускорения промышленного IoT с помощью гибридного SPE

Гибридный однопарный Ethernet (SPE) обеспечивает более высокую мощность и скорость передачи данных, при этом сводя к минимуму использование кабелей в промышленных помещениях. Для изучения этой новой технологии связи на стенде SINBON состоится прямая трансляция вебинара компании Улучшение связи в промышленных средах: гибридный однопарный Ethernet в четверг, 14 ноября 2024 года, в 10:30 по центральноевропейскому летнему времени (UTC +02:00).

Сведения о вебинаре и регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration

Интерактивные практические демонстрации на выставке Electronica 2024

В качестве нового и запоминающегося способа взаимодействия с экспертами SINBON посетители стенда смогут сыграть в игру, которая включает в себя поиск гуру SINBON с помощью дополненной реальности. Участники получат шанс выиграть уникальный подарок компании.

Посетители стенда также смогут лично испытать решения SINBON. Для промышленности и автомобильной отрасли компания демонстрирует посетителям зарядные кабели для роботов и электромобилей, чтобы они могли испытать скорость и удобство зарядки. Кроме того, посетители могут опробовать новые наручные ремни для электромагнитной стимуляции (EMS). Наконец, компания SINBON поделится многочисленными историями изделий, которые рассказывают, как они родились и как решают проблемы клиентов.

О компании SINBON Electronics

Компания SINBON Electronics, основанная в 1989 году на Тайване, является ведущим поставщиком комплексных услуг по проектированию и производству индивидуальных решений, используемых в качестве межсоединений. Руководствуясь приверженностью ориентированности на клиентов и принципам ESG, компания предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг для OEM/ODM, которые обеспечивают надежность и эффективность, сочетая обширный инженерный опыт, знание отрасли и передовые инновации для индивидуализации решений с целью достижения долгосрочного успеха клиентами. SINBON имеет глобальное присутствие за счет подразделений на Тайване, в Китае, Японии, Великобритании, Германии, Венгрии и США.

Подробнее об услугах SINBON можно узнать на веб-сайте www.sinbon.com или на LinkedIn.

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