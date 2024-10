SINBON élargit le champ des possibles de tous les secteurs d'activité à l'Electronica 2024

L'innovation technologique et les vastes capacités de la marque permettent de concrétiser les idées dans les secteurs clés de l'Europe.

MUNICH et TAIPEI, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SINBON, un fournisseur de services de conception et d'intégration d'interconnexions électroniques basé à Taïwan, dévoilera ses dernières solutions au prochain salon professionnel Electronica 2024. La gamme illustre la façon dont l'innovation technologique robuste et les capacités de personnalisation étendent les possibilités pour les industries les plus critiques d'Europe.

Rejoignez SINBON au hall A2, stand 241 à l'Electronica 2024 : Messe München, du 12 au 15 novembre 2024

SINBON joins Electronica 2024 | Hall A2, Booth 241

SINBON présentera aux visiteurs plus de 60 produits destinés à diverses industries, dont plusieurs nouvelles solutions pour l'Electronica cette année :

IdO industriel : connecteurs hybrides SPE - sujet d'un webinaire SINBON qui sera diffusé en direct sur le stand - et solutions personnalisées pour les usines intelligentes, la robotique et les systèmes d'entreposage.

connecteurs hybrides SPE - sujet d'un webinaire SINBON qui sera diffusé en direct sur le stand - et solutions personnalisées pour les usines intelligentes, la robotique et les systèmes d'entreposage. Énergie verte : solutions personnalisées pour les infrastructures d'énergie solaire

solutions personnalisées pour les infrastructures d'énergie solaire Véhicule électrique et e-mobilité : câbles de charge AC/DC NACS ; batteries interchangeables ; connecteurs personnalisés ; câbles et entrées de charge DC CCS1 et CCS2 ; connecteurs adaptés aux scooters et motocyclettes électriques ; et intégration de systèmes pour les vélos électriques.

câbles de charge AC/DC NACS ; batteries interchangeables ; connecteurs personnalisés ; câbles et entrées de charge DC CCS1 et CCS2 ; connecteurs adaptés aux scooters et motocyclettes électriques ; et intégration de systèmes pour les vélos électriques. Médical : solutions pour l'équipement de surveillance des patients et les instruments chirurgicaux ; et le kit de stimulation musculaire électrique (EMS) avec sangles pour les bras

Transformer l'impossible en possible dans tous les secteurs : VIRALIETY

Cette année, le thème de SINBON pour Electronica sera « VIRALIETY » : Unreal to Real » - créé en combinant les possibilités illimitées de la « réalité virtuelle » et de la « variété ». Ce thème reflète la capacité de l'entreprise à innover pour relever les défis de ses clients grâce à des solutions novatrices, ainsi que ses capacités étendues et sa portée dans tous les secteurs d'activité.

« SINBON permet à certaines des plus grandes industries européennes de rester en contact avec les dernières technologies en matière de connecteurs », déclare Barrie Ryan, président, SINBON Europe. « Nous avons atteint une telle portée en transformant les idées de nos clients en réalité. Souvent, la solution n'existe pas encore, et nous avons les moyens de transformer l'impossible en possible dans un grand nombre de secteurs.

Découvrez comment la SPE hybride accélère l'IdO industriel

L'Ethernet hybride à simple paire (SPE) offre une plus grande puissance et des vitesses de transmission de données plus élevées tout en réduisant le nombre de câbles dans les espaces industriels. Pour découvrir cette nouvelle technologie de connectivité, le stand de SINBON proposera une retransmission en direct du webinaire de la société Elevating Industrial Connectivity : Hybrid Single Pair Ethernet le jeudi 14 novembre 2024, 10h30 CEST (UTC +2).

Détails du webinaire et inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_B2c6tSpSQw24W4-kBO6Hyg#/registration

Expériences interactives et pratiques à l'Electronica 2024

Les visiteurs du stand auront la possibilité de jouer à un jeu qui consiste à trouver le gourou de SINBON à l'aide de la réalité augmentée, offrant ainsi une nouvelle façon mémorable d'interagir avec les experts de SINBON. Les participants pourront gagner un cadeau unique offert par l'entreprise.

Les visiteurs du stand auront également la possibilité de tester eux-mêmes les solutions de SINBON. Pour les secteurs de l'industrie et de l'automobile, l'entreprise met à la disposition des participants ses câbles de recharge pour robots et VE afin qu'ils puissent découvrir la rapidité et la fluidité de la recharge. En outre, les visiteurs peuvent également essayer les nouvelles sangles de bras EMS. Enfin, SINBON partagera de nombreuses histoires de produits qui expliquent comment ils ont été créés et comment ils résolvent les problèmes des clients.

À propos de SINBON Electronics

Fondée en 1989 à Taïwan, SINBON Electronics est un fournisseur de premier plan de services intégrés de conception et de production de solutions d'interconnexion sur mesure. Animée par son engagement vis vis des ses clients et les principes ESG, l'entreprise offre une large gamme de produits et de services OEM/ODM qui garantissent la fiabilité et l'efficacité, en combinant une vaste expertise en ingénierie, une connaissance de l'industrie et des innovations de pointe pour personnaliser les solutions afin d'assurer le succès à long terme des clients. SINBON est présent dans le monde entier, avec des opérations à Taiwan, en Chine, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hongrie et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur les services de SINBON, veuillez consulter www.sinbon.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534417/LinkedIn_1920x1080.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2533173/SINBON_Electronics_Logo.jpg