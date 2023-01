Firma Sofar prezentuje nową tożsamość marki i stronę internetową, które wyrażają jej zaangażowanie na rzecz zeroemisyjnej przyszłości

Aby dotrzeć do odbiorców na całym świecie, obok dwóch wydarzeń stacjonarnych, SOFAR udostępnia również streaming na żywo retransmitowany przez 15 platform medialnych. Łącząc wydarzenie z transmisją na żywo SOFAR podkreśla swoje zobowiązanie do wywierania pozytywnego wpływu na budowanie bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej planety, przyczyniając się do powszechnej dostępności źródeł odnawialnych.

Nowe logo, nowe znaczenie

Uproszczona nazwa firmy zmieniona z „SOFARSOLAR'" na „SOFAR" niesie ze sobą nowe znaczenie. Każda litera odnosi się do innego słowa istotnego dla marki – „S" (sustainable) oznacza zrównoważony rozwój, „O" (net-zero) zerową emisję netto, „F" (future-proof) przyszłościowe podejście, „A" (affordable) przystępność cenową, a „R" (reliable) niezawodność, zwracając uwagę na ambicje firmy w zakresie kształtowania przyszłej struktury energetycznej za pomocą zaawansowanych cyfrowych rozwiązań energetycznych.

Nowa tożsamość wizualna, nowy wygląd

Unowocześniono kolor i czcionkę nowego loga z nazwą firmy. Stawiając na zieleń aurora green, która symbolizuje czystą energię, i błękit ceruleum, który nawiązuje do cyfryzacji, nowy wizerunek marki odzwierciedla silny związek między tymi dwoma elementami.

Strona internetowa o nowoczesnym wyglądzie zapewnia lepsze wrażenia

Firma SOFAR zaktualizowała stronę internetową, nadając jej futurystyczny wygląd oraz zoptymalizowała ją, aby umożliwić odwiedzającym płynne, przyjazne dla użytkownika i bardziej interaktywne korzystanie. Dzięki poziomemu przejściu na stronę główną nowa strona internetowa (https://www.sofarsolar.com/) oferuje użytkownikom bardziej kreatywny interfejs. Oprócz prezentacji kompleksowego ekosystemu przyszłej energii cyfrowej nowa strona internetowa umożliwia odwiedzającym obejrzenie dynamicznej prezentacji struktury produktu i bardziej obrazowo przedstawia rozwiązania systemowe SOFAR.

Poznaj Xiaohanga, nowego awatara SOFAR

Ku zaskoczeniu wszystkich, SOFAR prezentuje również swojego nowego awatara marki - Xiaohanga. Ten nowy awatar, charakteryzujący się żywiołowością, przedsiębiorczością, szczerością i wiedzą, uosabia przyświecające marce SOFAR idee takie jak uczciwość, chęć poszukiwań i rozwagę, co pomaga budować wizerunek marki.

W 10. rocznicę swojej szybkiej ekspansji SOFAR przewodzi rewolucji w technologii fotowoltaiki i magazynowania energii jako jeden z 5 najważniejszych światowych dostawców falowników hybrydowych. W 2022 roku SOFAR wprowadza na rynek pionierski kompleksowy system SOFAR PowerAll łączący w sobie domową instalację solarną i system magazynowania energii, dzięki któremu firma umacnia pozycję lidera w sektorze fotowoltaiki i magazynowania energii. Do końca 2021 roku SOFAR wysłał ponad milion falowników do ponad 100 krajów na całym świecie, wspierając globalnych klientów w dążeniu do bardziej zrównoważonego i niskoemisyjnego stylu życia.

„Podtrzymując misję technologii, która napędza zieloną energię, angażujemy się we wnoszenie wkładu w zieloną transformację jako czołowy dostawca cyfrowych rozwiązań energetycznych - powiedział Guy Rong, wiceprezes wyższego szczebla w firmie SOFAR. - W przyszłości będziemy nadal koncentrować się na technologiach energii odnawialnej, inwestując w badania i rozwój oraz realizując ideę wzrostu opartego na innowacjach, i dzięki temu będziemy zapewniać zrównoważone, zeroemisyjne, przyszłościowe, przystępne cenowo i niezawodne rozwiązania dla kolejnych społeczności" - podsumował Rong.

SOFAR

SOFAR jest działającym na skalę globalną czołowym dostawcą rozwiązań z zakresu fotowoltaiki i magazynowania energii, który podjął zobowiązanie do bycia liderem cyfrowych rozwiązań energetycznych. SOFAR zawsze stawiał na niezależne innowacje i stworzył globalną sieć B+R z trzema ośrodkami B+R. Jako najszybciej rozwijająca się marka z branży energetyki słonecznej na świecie SOFAR osiąga łączny roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 86% oraz roczną wydajność produkcji rzędu 10 GW w przypadku falowników fotowoltaicznych i do magazynowania energii oraz 1 GWh w przypadku akumulatorów. Do końca 2021 r. firma SOFAR dostarczyła ponad milion falowników do ponad 100 krajów, stając się jednym z pięciu najważniejszych globalnych dostawców falowników hybrydowych.

Więcej informacji na temat SOFAR: https://www.sofarsolar.com/.

Wideo - https://mma.prnewswire.com/media/1980659/SOFAR_logo.mp4

SOURCE SOFAR