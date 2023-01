SOFAR revela nova identidade de marca e site refletindo seu foco em um futuro net-zero

Um novo logótipo, com novos comprometimentos

Simplificada de 'SOFARSOLAR' para 'SOFAR', a empresa confere à sua nova marca novos comprometimentos. Cada letra é retirada de uma palavra relevante, 'S' para Sustentável (sustainable), 'O' para "0 emissões" (net-zero), 'F' para Futuro (future), 'A' para Acessível (acessible) e "R" de "Retidão e confiabilidade", o que enfatiza sua ambição de reformular a estrutura energética do futuro com soluções energéticas avançadas.

Um novo VI, um novo visual

A nova marca foi modernizada tanto na cor quanto na fonte. Adotando o verde aurora que representa energia limpa e o azul cerúleo que representa a digitalização, a nova imagem da marca demonstra uma profunda integração desses dois elementos.

Um site com aparência futurista para melhor experiência

A SOFAR atualizou seu site com um visual futurista que é otimizado para oferecer aos visitantes uma experiência tranquila, fácil de usar e mais interativa. Empregando interruptor horizontal para a página inicial, o novo site (https://www.sofarsolar.com/) é capaz de oferecer aos usuários uma interface mais criativa. Além de apresentar um ecossistema abrangente de energia digital futura, o novo site permite que os visitantes vejam a desconstrução dinâmica do produto e tenham uma compreensão mais vívida das soluções do sistema SOFAR. No lançamento, o site está disponível em inglês e mandarim, com as atualizações para inclusão de versões em português e espanhol, para atender ao mercado latino-americano, previstas para o segundo semestre de 2023.

Entrando no10º aniversário de sua rápida expansão, a SOFAR lidera a revolução tecnológica fotovoltaica e de armazenamento como uma das 5 melhores fornecedoras de inversões híbridas globais. Em 2022, a SOFAR lançou o sistema residencial pioneiro tudo-em-um de armazenamento solar + SOFAR PowerAll, reforçando sua posição de liderança no setor fotovoltaico e de armazenamento de energia. Até o final de 2021, a SOFAR enviou mais de 1 milhão de inversores para mais de 100 países em todo o mundo, capacitando os clientes globais na jornada para um estilo de vida mais sustentável e de baixo carbono.

"Sustentando a missão de impulsionar a tecnologia de energia verde, estamos empenhados em fazer contribuições para a transição energética como um dos principais fornecedores de soluções de energia digital", disse Guy Rong, vice-presidente sênior da SOFAR. "No futuro, continuaremos focando em tecnologias de energia renovável, investindo em P&D e aderindo ao crescimento impulsionado pela inovação, desenvolvendo soluções sustentáveis, carbono zero, perenes ao futuro, acessíveis e confiáveis para mais comunidades." concluiu Rong.

Perspectivas da SOFAR para a América Latina

Após 5 anos de crescimento vertiginoso no mercado brasileiro, que garantiu à marca o 3º lugar no ranking da GREENER em inversores fotovoltaicos monofásicos em 2021, a SOFAR decidiu aumentar sua presença no país, inaugurando sua sede em São Paulo, registrada oficialmente em novembro de 2022. Deste modo, além do Service Center de Mairinque, a SOFAR conta agora com equipes dedicadas de Vendas, Engenharia e Marketing, para prestar melhor assistência. Além disso, a SOFAR está expandindo suas operações no continente, com uma nova equipe no Chile, que irá atender toda a região do cone sul (Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Peru).

"Temos objetivos muito claros para a América Latina, que passam pelo fortalecimento de nossa presença em toda a região, com novos distribuidores, e aumentar o reconhecimento de nossa da marca perante o público de integradores e distribuidores. Também pretendemos trazer ao país as tecnologias líderes em outros mercados, como o Europeu, onde temos mais de 40% de mercado", explica Roy Du, Diretor Geral para América Latina. "Percebemos uma fidelidade muito grande entre os integradores que já trabalham com SOFAR, portanto nosso objetivo é mostrar àqueles que ainda não conhecem a marca as razões pelas quais estes parceiros tanto gostam de trabalhar com nossos equipamentos, aumentando nossa base de instaladores", complementa Alessandra Adam, Gerente de Marketing LATAM.

Sobre a SOFAR

A SOFAR é uma fornecedora líder global de soluções solares fotovoltaicas e de armazenamento de energia e está comprometida em ser a líder em soluções de energia digital. A SOFAR sempre insistiu na inovação independente, estabeleceu uma rede global de P&D com três centros de P&D. Como a marca de energia solar que mais cresce no mundo, a taxa de crescimento anual composto da SOFAR atinge 86% e sua capacidade de produção anual atinge 10 GW para inversores fotovoltaicos e de armazenamento e 1GWh para baterias. Até o final de 2021, a SOFAR havia enviado mais de 1 milhão de inversores para mais de 100 países, entrando para a lista dos 5 Maiores Fornecedores Globais de Inversores Híbridos.

