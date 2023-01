SOFAR dévoile sa nouvelle identité de marque et son site web, qui reflètent son engagement en faveur d'un avenir net zéro

En plus des deux événements hors ligne, SOFAR lance également une diffusion en direct pour atteindre un public mondial, qui a été retransmise par 15 plateformes médiatiques. Grâce à la combinaison de l'événement physique et de la diffusion en direct, SOFAR souligne son engagement à avoir un impact positif sur la construction d'une planète plus durable avec une faible émission de carbone, en rendant les énergies renouvelables accessibles et disponibles pour tous.

Un nouveau logo, de nouvelles implications

En passant de « SOFARSOLAR » à « SOFAR », la société confère à son nouveau nom de marque de nouvelles implications. Chaque lettre correspond à un mot pertinent, « S » pour Sustainable (durable), « O » pour Net-zero, « F » pour Future-proof (pérenne), « A » pour Affordable (abordable) et « R » pour Reliable (fiable), ce qui souligne son ambition de remodeler la structure énergétique future avec des solutions énergétiques numériques avancées.

Une nouvelle identité visuelle, un nouveau look

Le nouveau logotype a été modernisé tant au niveau de la couleur que de la police. Adoptant le vert Aurora qui représente l'énergie verte et le bleu céruléen qui représente la numérisation, la nouvelle image de marque démontre une intégration profonde de ces deux éléments.

Un site web au look futuriste pour une meilleure expérience

SOFAR a mis à jour son site web avec un look futuriste qui est optimisé pour offrir aux visiteurs une expérience fluide, conviviale et plus interactive. Utilisant une présentation horizontale pour la page d'accueil, le nouveau site web ( https://www.sofarsolar.com/ ) est capable de fournir aux utilisateurs une interface plus créative. Outre la présentation d'un écosystème complet de l'énergie numérique du futur, le nouveau site permet aux visiteurs de voir la déconstruction dynamique des produits et de mieux comprendre les solutions du système SOFAR.

Rencontrez Xiaohang, le nouvel avatar de SOFAR

À la surprise générale, SOFAR dévoile également son nouvel avatar : Xiaohang. Vivace, doté d'un esprit d'entreprise, honnête et avec des connaissances, ce nouvel avatar incarne l'intégrité, l'exploration et la considération de SOFAR, ce qui contribue à construire une image de marque fidèle.

À l'aube du 10e anniversaire de son expansion rapide, SOFAR mène la révolution technologique du photovoltaïque et du stockage et se classe parmi les cinq premiers fournisseurs d'onduleurs hybrides au monde. En 2022, SOFAR a lancé le système d'énergie solaire et de stockage tout-en-un SOFAR PowerAll, renforçant ainsi sa position de leader dans le secteur du photovoltaïque et du stockage d'énergie. À la fin de l'année 2021, SOFAR a expédié plus d'un million d'onduleurs dans plus de 100 pays à travers le monde, permettant ainsi à ses clients d'adopter un mode de vie plus durable et à faible émission de carbone.

« Nous nous engageons à contribuer à la transition écologique en tant que principal fournisseur de solutions énergétiques numériques », a déclaré Guy Rong, vice-président de SOFAR. « À l'avenir, nous continuerons à nous concentrer sur les technologies d'énergie renouvelable, à investir dans la R&D et à adhérer à une croissance axée sur l'innovation, mettant ainsi en avant nos solutions durables, net zéro, pérennes, abordables et fiables pour davantage de communautés », a conclu M. Rong.

À propos de SOFAR

SOFAR est un fournisseur mondial de solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie. Il s'engage à être le leader des solutions énergétiques numériques. SOFAR a toujours insisté sur l'innovation indépendante et a établi un réseau mondial de R&D avec trois centres dédiés. En tant que marque d'énergie solaire à la croissance la plus rapide au monde, le taux de croissance annuel composé de SOFAR atteint 86 % et sa capacité de production annuelle atteint 10 GW pour les onduleurs photovoltaïques et de stockage et 1 GWh pour les batteries. À la fin de 2021, SOFAR avait expédié plus d'un million d'onduleurs dans plus de 100 pays, se classant ainsi parmi les cinq premiers fournisseurs mondiaux d'onduleurs hybrides.

