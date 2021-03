Firmenich dévoile le nouveau centre d'innovation de la côte ouest, conçu pour le développement rapide de produits de bout en bout

« Nos installations californiennes sont situées à Anaheim depuis 1926 et ce nouveau site est une étape passionnante de notre parcours », a déclaré Chris Perkins, vice-président principal de Taste & Beyond North America, Firmenich. « Le West Coast Innovation Center a été conçu comme un espace de collaboration rapide pour travailler plus étroitement avec les clients des secteurs de l'alimentation, des boissons et de la nutrition, afin de réduire le temps entre le concept et la création, et de lancer rapidement un projet pilote sur le marché. Cette nouvelle installation nous permettra de passer au niveau supérieur en tant que partenaire d'innovation de confiance de nos clients. »

« Nous avons un esprit d'entreprise et une équipe dynamique, tout comme nos fondateurs de Firmenich, et nos nouvelles installations sont l'aboutissement de notre travail acharné et de notre approche véritablement collaborative. Nous sommes impatients de partager ce nouveau développement avec nos clients et partenaires », a déclaré Karl Witton, vice président de New Venture, Firmenich. « Notre équipe sur le site ne se concentre pas seulement sur les applications des arômes ; elle est avant tout un développeur de produits. En adoptant cette approche, nos clients bénéficient de ressources, de compétences et d'une attention uniques qui leur permettent de faire évoluer leur activité. »

La prochaine phase d'amélioration du site permettra d'étendre les capacités de l'usine pilote actuelle de Firmenich afin de préparer davantage les clients à la production à grande échelle, d'agrandir le laboratoire d'échantillons afin d'apporter un soutien rapide et efficace aux clients, et de proposer des solutions logicielles et technologiques innovantes afin d'optimiser numériquement l'expérience des clients.

« Cette installation de pointe et son intégration au réseau mondial de Firmenich et aux domaines d'expertise régionaux, reflètent notre partenariat avec l'université de Stanford sur un programme de recherche de nouvelle génération et notre centre de recherche et développement du goût de San Diego. Ils permettent à Firmenich de passer à la prochaine ère d'excellence dans le domaine du goût et au-delà », a déclaré Emmanuel Butstraen, président de Taste & Beyond, Firmenich.

Les nouvelles installations de Firmenich sont construites selon des approches et des conceptions architecturales créatives et avant-gardistes, en s'appuyant sur les principes de la construction modulaire. La conception intérieure de l'installation rend hommage à l'histoire du bâtiment à Anaheim et à l'esprit d'entreprise de ses anciens habitants et de la communauté environnante

Pour en savoir plus sur le bureau de Firmenich sur la côte ouest et sur son approche entrepreneuriale, visitez son site web ici.

