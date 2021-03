Firmenich stellt neues West Coast Innovation Center für schnelle gesamtheitliche Produktentwicklung vor

„Wir haben seit 1926 ein Werk in Anaheim und diese neue Anlage ist ein aufregendes neues Projekt", sagte Chris Perkins, SVP Taste & Beyond North America, Firmenich. Das West Coast Innovation Center soll ein Raum sein, in dem wir die Kooperation beschleunigen, um enger mit Kunden aus dem Lebensmittel-, Getränke- und Nahrungsergänzungsmittelbereich zusammenzuarbeiten, die Zeit vom Konzept bis zur Kreation zu verkürzen und Pilotprodukte schnell auf den Markt zu bringen. Mit dieser neuen Einrichtung können wir uns gegenüber unseren Kunden noch mehr als vertrauenswürdiger Innovationspartner profilieren."

„Wir denken unternehmerisch und verfügen über ein dynamisches Team, genau wie die Gründer von Firmenich, und unsere neuen Einrichtungen sind das Ergebnis unserer harten Arbeit und unseres wahrlich gemeinschaftlichen Ansatzes. Wir freuen uns darauf, diesen Neuzugang mit unseren Kunden und Partnern zu teilen", sagte Karl Witton, VP New Venture, Firmenich. „Unser Team vor Ort ist nicht nur auf die Anwendung von Aromen spezialisiert; sie sind zuallererst Produktentwickler. Mit diesem Ansatz bieten wir einzigartige Ressourcen, Fähigkeiten und den Fokus, um unseren Kunden zu ermöglichen, ihr Geschäft zu skalieren."

In der nächsten Phase wird Firmenich die derzeitigen Kapazitäten für die Pilotanlage am Standort erweitern, um Kunden weiter auf eine skalierte Produktion vorzubereiten, ein erweitertes Musterlabor soll Kunden schnell und effizient unterstützen und innovative Software- und Technologielösungen werden den Service für unsere Kunden digital optimieren.

„Diese hochmoderne Anlage und ihre Integration in das globale Firmenich-Netzwerk und die regionalen vorhandenen Kompetenzen laufen parallel zu unserer Partnerschaft mit der Stanford University, mit der wir ein Forschungsprogramm der nächsten Generation durchführen, und unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum für Geschmacksstoffe in San Diego. Sie ermöglichen Firmenich den Übergang in eine neue Ära der Exzellenz im Bereich Taste & Beyond", sagte Emmanuel Butstraen, President Taste & Beyond bei Firmenich.

Die neue Firmenich-Anlage wurde mit kreativen, innovativen architektonischen Ansätzen und Designs nach modularen Konstruktionsprinzipien errichtet. Das Innendesign der Einrichtung würdigt die Geschichte des Gebäudes in Anaheim und den Unternehmergeist seiner früheren Bewohner und der Bewohner des Umlands.

Erfahren Sie mehr über Firmenichs Standort an der Westküste und seinem unternehmerischen Ansatz, indem Sie die Website hier besuchen.

Informationen zu Firmenich

Firmenich, das weltweit größte private Parfüm- und Geschmacksunternehmen, wurde 1895 in Genf, in der Schweiz, gegründet und ist seit 125 Jahren ein privates Familienunternehmen. Firmenich ist ein führendes Business-to-Business-Unternehmen, das hauptsächlich auf dem Markt für Aromen und Duftstoffe tätig ist und sich mit der Erforschung, Kreation, Herstellung und dem Verkauf von Parfüms, Aromen und Inhaltsstoffen befasst. Firmenich hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden überlegene Kreativität bei der Formulierung, eine breite und qualitativ hochwertige Palette von Inhaltsstoffen und firmeneigene Technologien anzubieten, unter anderem in den Bereichen Biotechnologie, Verkapselung, Geruchswissenschaft und Geschmacksmodulation. Ende Juni 2020 hatte Firmenich einen Jahresumsatz von 3,9 Milliarden Schweizer Franken erwirtschaftet. Weitere Informationen über Firmenich finden Sie unter www.firmenich.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1454541/Firmenich_Innovation_Center.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798187/Firmenich_Logo.jpg

SOURCE Firmenich