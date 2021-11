FirstElement Fuel cierra una ronda de serie D de 105 millones de dólares

-FirstElement Fuel, la mayor red de abastecimiento de hidrógeno del mundo, cierra una ronda de serie D de 105 millones de dólares

Los fondos aportados por Air Water, MUFG, Nikkiso y Japan Infrastructure Initiative ayudarán a la empresa a ampliar su red de hidrógeno True Zero de California de 31 estaciones a 80 para 2024

IRVINE, Calif., 8 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc., que comenzó como una empresa emergente californiana con la visión de establecer una red de repostaje de hidrógeno y ha crecido hasta convertirse en el mayor minorista de hidrógeno del mundo, ha cerrado una ronda de financiación de serie D de 105 millones de dólares. El capital procede de Air Water, MUFG Bank, Ltd. (MUFG), Nikkiso y Japan Infrastructure Initiate (JII) mientras FirstElement Fuel ejecuta activamente su plan para ampliar su red de hidrógeno en California de 31 estaciones True Zero a 80 estaciones para 2024. Al menos 12 de las 80 estaciones podrán repostar camiones pesados, además de coches ligeros.