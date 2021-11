FirstElement Fuel, le plus grand réseau de ravitaillement en hydrogène au monde, clôt un tour de table de série D de 105 millions de dollars

« Il est très encourageant d'avoir des partenaires comme ceux-ci qui partagent notre vision de ce qui peut être accompli lorsque nous construisons un réseau de stations d'hydrogène » a déclaré Joel Ewanick , fondateur et PDG de FirstElement Fuel Inc. « Toute l'équipe de FirstElement est très reconnaissante de tout le soutien financier que nous recevons afin de pouvoir continuer à concrétiser notre vision d'un réseau d'hydrogène desservant les voitures et les poids lourds, ainsi qu'à passer de 31 stations à au moins 80 au cours des prochaines années. »

MUFG, Air Water, Nikkiso et JII rejoindront Mitsui, Japan Bank for International Cooperation et Air Liquide en tant qu'investisseurs dans FirstElement. De plus, FirstElement a reçu un financement public de plus de 125 millions de dollars de la California Energy Commission, du South Coast AQMD et du Bay Area AQMD.

FirstElement a ouvert sa première station d'hydrogène en décembre 2015 et depuis lors, la société a dirigé le développement des stations en Californie, ouvrant le plus grand nombre de stations dans l'État ainsi que les stations de ravitaillement de plus grande capacité au monde. Le financement de série D est le plus important tour de table de capitaux privés levés par FirstElement Fuel jusqu'à présent, et a été apporté peu de temps après que le California Air Resources Board et la California Energy Commission aient mis en œuvre des politiques visant à encourager les investissements privés à jouer un rôle plus important dans le développement de l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène de la Californie.

FirstElement est unique en ce qu'il offre le plus grand réseau de stations d'hydrogène au monde alimenté par de l'hydrogène liquide plutôt que gazeux. La distribution et le stockage de l'hydrogène liquide sont beaucoup plus efficaces, ce qui contribue à faire baisser de 25 % le coût de l'hydrogène au distributeur.

En six ans seulement, FirstElement Fuel a distribué suffisamment d'hydrogène dans des voitures électriques à pile à combustible pour parcourir plus de 273 588 480 de kilomètres sans émissions, et a évité l'émission de plus de 4 989 5160,7 kg de CO2. Ce n'est qu'un début, car les 31 stations de FirstElement, toutes situées en Californie jusqu'à présent, ont régulièrement battu des records sur une journée et sur sept jours.

État et utilisation du réseau californien d'hydrogène de FirstElement Fuel Inc Nombre de stations dans le réseau 31

Nombre de postes de ravitaillement (tuyaux) dans le réseau 48

Capacité du réseau 16 500 kg/jour Quantité de carburant distribuée pendant la durée de vie du réseau (décembre 2015 à aujourd'hui) 2 668 334 939 390 kg remplit Quantité de carburant distribuée depuis le début de l'année 2021 700 000 260 000 kg remplit Quantité de carburant distribuée au cours du mois d'octobre 2021 94 000 42 000 kg remplit Miles parcourus sur l'hydrogène pendant la durée de vie du réseau (décembre 2015 à aujourd'hui) 171 000 000 miles Émissions de carbone évitées pendant la durée de vie du réseau (décembre 2015 à aujourd'hui) 110 000 000 lbs Record de ventes en un jour 3 968 1 635 kg remplit Record de ventes sur sept jours 23 719 10 210 kg remplit

À propos de FirstElement Fuel Inc

Fuel Inc est une société californienne créée en 2013 pour fournir de l'hydrogène au détail, sûr et fiable, aux clients de véhicules électriques à pile à combustible. La société est le développeur, le propriétaire et l'exploitant de la marque True Zero de stations d'hydrogène au détail, qui représente actuellement le plus grand réseau de stations d'hydrogène au détail au monde.

En savoir plus sur le réseau True Zero Network : truezero.com

