Firstrade 推出 Invest 3.0 打造升級版網頁交易體驗

Dec 10, 2025

升級介面與進階工具，打造更直覺、更流暢的交易體驗

紐約2025年12月10日 /美通社/ -- 美國領先的零佣金網路券商Firstrade今日宣佈，正式推出全新設計的網頁交易平台Firstrade Invest 3.0。這次全面升級旨在提供更直覺、更強大的投資體驗，協助各類型投資者更輕鬆掌握市場脈動並自信行動。

Invest 3.0 採用簡潔高科技的視覺設計，導覽更流暢、功能更現代化，協助投資人快速且高效地做出決策。此次升級的核心亮點之一是快速交易功能（Quick Trade），這項功能讓使用者能在網站任何位置一鍵下單，即時完成交易，滿足活躍交易者最期待的需求。

Invest 3.0 主要功能與更新包括：

  • 快速交易，一鍵下單：透過浮動下單面板，您可在任何頁面即時下單——包含持倉、個股頁面、自選股、研究工具、期權鏈等，真正做到全站一鍵交易。
  • 全新期權鏈視圖：採用更清晰直觀的版面配置，完整支援複式期權策略與組合，同時強化數據可視化，讓策略分析與決策更高效、更有信心。
  • 智慧儀表板與圖表分析：更新後的視覺介面與投資洞察工具，讓您更輕鬆掌握投資績效、追蹤市場動向與分析交易趨勢。
  • 亮色 / 暗色主題模式：可依使用習慣切換亮色或暗色主題，打造個人化交易空間，提升介面使用體驗與視覺舒適度。

「我們始終致力於為自主投資者提供友善易用的功能與進階工具，全面提升整體投資體驗。」 Firstrade 執行長 John Liu 表示。「Invest 3.0將研究、分析、交易與投資組合管理整合於同一平台，使不同投資經驗的投資者更容易取得資訊並自信執行投資策略。」

隨著 Invest 3.0 上線，Firstrade 不僅帶來更直覺的交易體驗，並延續客戶一貫信賴的成本優勢，包括$0佣金交易與$0期權合約費用，協助投資者更安心地進行交易。隨著平台持續優化，Invest 3.0將逐步擴充更多功能與工具，為用戶打造更全面的投資操作環境。

Invest 3.0 現已全面開放給 Firstrade 客戶使用。

關於Firstrade（第一證券）

Firstrade的核心理念秉持「客戶體驗第一」，我們以卓越的服務、低廉的投資成本，協助每一位客戶實現財富成長的目標。

Firstrade（第一證券）為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權及共同基金的零佣金交易，同時亦提供高利息固定收益產品，包括聯邦政府債券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府債券（Municipal Bonds）、公司債券（Corporate Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力於為自主投資者提供全面的投資產品和工具，幫助客戶更有效掌控財務未來。 Firstrade Securities, Inc成立於1985年，為美國金融業監管局（FINRA）及美國證券投資者保護公司（SIPC）的成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com。 

Firstrade Securities Inc.

