Firstrade 推出 Invest 3.0 打造升级版网页交易体验

升级界面与进阶工具，打造更直觉、更流畅的交易体验

纽约2025年12月10日 /美通社/ -- 美国领先的零佣金网路券商Firstrade今日宣布，正式推出全新设计的网页交易平台Firstrade Invest 3.0。这次全面升级旨在提供更直觉、更强大的投资体验，协助各类型投资者更轻松掌握市场脉动并自信行动。

Invest 3.0 采用简洁高科技的视觉设计，导览更流畅、功能更现代化，协助投资人快速且高效地做出决策。此次升级的核心亮点之一是快速交易功能（Quick Trade），这项功能让使用者能在网站任何位置一键下单，即时完成交易，满足活跃交易者最期待的需求

Invest 3.0 主要功能与更新包括：

  • 快速交易，一键下单：透过浮动下单面板，您可在任何页面即时下单——包含持仓、个股页面、自选股、研究工具、期权链等，真正做到全站一键交易。
  • 全新期权链视图：采用更清晰直观的版面配置，完整支援复式期权策略与组合，同时强化数据可视化，让策略分析与决策更高效、更有信心。
  • 智慧仪表板与图表分析：更新后的视觉界面与投资洞察工具，让您更轻松掌握投资绩效、追踪市场动向与分析交易趋势。
  • 亮色 / 暗色主题模式：可依使用习惯切换亮色或暗色主题，打造个人化交易空间，提升界面使用体验与视觉舒适度。

"我们始终致力于为自主投资者提供友善易用的功能与进阶工具，全面提升整体投资体验。" Firstrade 执行长 John Liu 表示。"Invest 3.0将研究、分析、交易与投资组合管理整合于同一平台，使不同投资经验的投资者更容易取得资讯并自信执行投资策略。"

随着 Invest 3.0 上线，Firstrade 不仅带来更直觉的交易体验，并延续客户一贯信赖的成本优势，包括$0佣金交易与$0期权合约费用，协助投资者更安心地进行交易。随着平台持续优化，Invest 3.0将逐步扩充更多功能与工具，为用户打造更全面的投资操作环境。

Invest 3.0 现已全面开放给 Firstrade 客户使用。

关于Firstrade（第一证券）

Firstrade的核心理念秉持「客户体验第一」，我们以卓越的服务、低廉的投资成本，协助每一位客户实现财富成长的目标。

Firstrade（第一证券）为领先的零佣金美国网路券商，提供股票、ETF、期权及共同基金的零佣金交易，同时亦提供高利息固定收益产品，包括联邦政府债券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府债券（Municipal Bonds）、公司债券（Corporate Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力于为自主投资者提供全面的投资产品和工具，帮助客户更有效掌控财务未来。 Firstrade Securities, Inc成立于1985年，为美国金融业监管局（FINRA）及美国证券投资者保护公司（SIPC）的成员。更多信息请访问 https://www.firstrade.com

Firstrade Securities Inc.

Firstrade 推出 Invest 3.0 打造升級版網頁交易體驗

Firstrade 推出 Invest 3.0 打造升級版網頁交易體驗

美國領先的零佣金網路券商Firstrade今日宣佈，正式推出全新設計的網頁交易平台Firstrade Invest 3.0。這次全面升級旨在提供更直覺、更強大的投資體驗，協助各類型投資者更輕鬆掌握市場脈動並自信行動。 Invest 3.0...
Firstrade Launches Invest 3.0 To Offer Enhanced Web Trading Experience

Firstrade Launches Invest 3.0 To Offer Enhanced Web Trading Experience

Firstrade, a leading commission-free online brokerage, today announced the release of Firstrade Invest 3.0, its redesigned web trading platform which ...
