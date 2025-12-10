Firstrade 推出 Invest 3.0 打造升级版网页交易体验

升级界面与进阶工具，打造更直觉、更流畅的交易体验

纽约2025年12月10日 /美通社/ -- 美国领先的零佣金网路券商Firstrade今日宣布，正式推出全新设计的网页交易平台Firstrade Invest 3.0。这次全面升级旨在提供更直觉、更强大的投资体验，协助各类型投资者更轻松掌握市场脉动并自信行动。

Invest 3.0 采用简洁高科技的视觉设计，导览更流畅、功能更现代化，协助投资人快速且高效地做出决策。此次升级的核心亮点之一是快速交易功能（Quick Trade），这项功能让使用者能在网站任何位置一键下单，即时完成交易，满足活跃交易者最期待的需求

Invest 3.0 主要功能与更新包括：

快速交易，一键下单： 透过浮动下单面板，您可在任何页面即时下单——包含持仓、个股页面、自选股、研究工具、期权链等，真正做到全站一键交易。

透过浮动下单面板，您可在任何页面即时下单——包含持仓、个股页面、自选股、研究工具、期权链等，真正做到全站一键交易。 全新期权链视图： 采用更清晰直观的版面配置，完整支援复式期权策略与组合，同时强化数据可视化，让策略分析与决策更高效、更有信心。

采用更清晰直观的版面配置，完整支援复式期权策略与组合，同时强化数据可视化，让策略分析与决策更高效、更有信心。 智慧仪表板与图表分析： 更新后的视觉界面与投资洞察工具，让您更轻松掌握投资绩效、追踪市场动向与分析交易趋势。

更新后的视觉界面与投资洞察工具，让您更轻松掌握投资绩效、追踪市场动向与分析交易趋势。 亮色 / 暗色主题模式：可依使用习惯切换亮色或暗色主题，打造个人化交易空间，提升界面使用体验与视觉舒适度。

"我们始终致力于为自主投资者提供友善易用的功能与进阶工具，全面提升整体投资体验。" Firstrade 执行长 John Liu 表示。"Invest 3.0将研究、分析、交易与投资组合管理整合于同一平台，使不同投资经验的投资者更容易取得资讯并自信执行投资策略。"

随着 Invest 3.0 上线，Firstrade 不仅带来更直觉的交易体验，并延续客户一贯信赖的成本优势，包括$0佣金交易与$0期权合约费用，协助投资者更安心地进行交易。随着平台持续优化，Invest 3.0将逐步扩充更多功能与工具，为用户打造更全面的投资操作环境。

Invest 3.0 现已全面开放给 Firstrade 客户使用。

关于Firstrade（第一证券）

Firstrade的核心理念秉持「客户体验第一」，我们以卓越的服务、低廉的投资成本，协助每一位客户实现财富成长的目标。

Firstrade（第一证券）为领先的零佣金美国网路券商，提供股票、ETF、期权及共同基金的零佣金交易，同时亦提供高利息固定收益产品，包括联邦政府债券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府债券（Municipal Bonds）、公司债券（Corporate Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力于为自主投资者提供全面的投资产品和工具，帮助客户更有效掌控财务未来。 Firstrade Securities, Inc成立于1985年，为美国金融业监管局（FINRA）及美国证券投资者保护公司（SIPC）的成员。更多信息请访问 https://www.firstrade.com。

关注 Firstrade 社群平台：

Facebook、Instagram、LinkedIn、X、YouTube。

如需更多详情，请联络

Firstrade媒体团队

[email protected]

Firstrade Securities Inc.