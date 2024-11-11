Firstrade 宣布将于2025年第一季度推出美股隔夜交易服务

用户将可交易涵盖超过1,200支精选ETF及股票

纽约2024年11月11日 /美通社/ -- 美国领先的零佣金网路券商Firstrade宣布，将于2025年第一季度推出隔夜交易服务，让投资者每周五天、每日20小时随时进行交易。该服务涵盖超过1,200支精选ETF与股票，进一步提升国际投资者进入美国市场的弹性与便捷性。

此次隔夜交易服务的推出将进一步强化Firstrade对于活跃交易者及广泛投资客群的吸引力，使投资者能够借助平台强大的研究功能和即时支援，在全球市场波动中及时调整投资策略，提升投资灵活性。

Firstrade首席执行长John Liu表示：“我们始终致力于为Firstrade用户提供强大的投资工具和资源，让他们无论身处何地，都能把握市场中的投资良机。随着隔夜交易服务的推出，我们将进一步强化客户的交易体验，满足他们多元化的投资需求。”

Firstrade将为用户提供每周五天、每日20小时的美股及ETF交易服务，自美国东部时间早上8点起至隔日早上4点。此灵活的交易安排将使投资者在全球市场的不同波动时段内随时把握机会。

Firstrade的隔夜交易服务预计将于2025年第一季度分阶段在其网页交易平台与移动应用程式（App）上线。

关于Firstrade（第一证券）

Firstrade的核心理念秉持“客户体验至上”，我们以卓越的服务、低廉的投资成本，协助每一位客户实现财富成长的目标。

Firstrade（第一证券）为领先的零佣金美国网路券商，提供股票、ETF、期权及共同基金的零佣金交易，同时亦提供高利息固定收益产品，包括联邦政府债券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府债券（Municipal Bonds）、公司债券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力于为自主投资者提供全面的投资产品和工具，并以业界具竞争力的费率，帮助客户更有效掌控财务未来。我们始终追求卓越，将投资者体验置于首位。Firstrade自1985年成立以来，一直是美国金融业监管局（FINRA）及美国证券投资者保护公司（SIPC）的成员。更多信息请访问 https://www.firstrade.com。

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