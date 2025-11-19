Firstrade推出全新「期权构建器（Options Builder）」功能强化期权交易体验

Firstrade Securities Inc.

Nov 19, 2025, 09:00 ET

以创新工具让期权策略化繁为简，帮助投资人自信探索市场、发掘机会并执行交易

纽约 2025年11月19日 /美通社/ -- Firstrade今日宣布推出全新期权分析工具期权构建器（Options Builder），协助投资人以更直观、易懂的方式掌握期权交易，适用于各阶段投资者。

Firstrade长期提供多样化的期权交易选择，并以期权交易免佣金与免合约费的优势，让更多投资人能以低成本参与市场。随着投资人对期权的需求持续增加，Firstrade持续升级平台功能，让期权交易变得更直觉、更高效。

期权构建器（ Options Builder 让Firstrade用户能依照市场预期（无论看涨或看跌）探索多样交易策略，并透过互动图表清晰检视潜在结果。此工具以简化期权交易为核心，配备直觉化的策略实验室（Strategy Lab，协助投资人比较不同策略的潜在报酬与风险，同时提供进阶仪表板（Dashboard，即时呈现波动率趋势与价格洞见。投资人只需一键，即可将想法化为行动，让分析过程更流畅、更具互动性。

Firstrade执行长John Liu表示：「Firstrade持续致力于让专业投资工具更易于使用。期权构建器（Options Builder）的推出，象徵我们在协助客户更聪明地交易上再向前迈进一步——以清晰的教育内容、透明的风险视觉化与可行的分析结果，打造直觉化的期权交易体验。」

期权构建器（Options Builder）兼具教育性与专业性，满足不同投资层级需求

  • 对于初学投资者，介面简单易懂，帮助使用者自信探索并尝试新的期权策略
  • 对于进阶交易者，可透过波动率分析、同业比较与即时数据，进一步优化策略与决策品质。

Trading Central执行长Alain Pellier表示：「我们很高兴看到Options Insight™整合至Firstrade平台，让投资人能运用更深入的分析与决策支援工具，自信地进行期权交易。我们的使命一直是以高品质研究协助自主管理的投资者，这次与Firstrade的合作正是这项承诺的体现。」

「期权构建器」（Options Builder）现已于Firstrade网页版交易平台上线，更多创新的投资工具将持续推出。

关于Firstrade （第一证券）

Firstrade的核心理念秉持「客户体验第一」，我们以卓越的服务、低廉的投资成本，协助每一位客户实现财富成长的目标。

Firstrade（第一证券）为领先的零佣金美国网路券商，提供股票、ETF、期权及共同基金的零佣金交易，同时亦提供高利息固定收益产品，包括联邦政府债券（Treasury Bills, Notes & Bonds）、地方政府债券（Municipal Bonds）、公司债券（Agency Bonds）及定期存款（CD）。Firstrade致力于为自主投资者提供全面的投资产品和工具，帮助客户更有效掌控财务未来。 Firstrade Securities, Inc成立于1985年，为美国金融业监管局（FINRA）及美国证券投资者保护公司（SIPC）的成员。更多信息请访问 https://www.firstrade.com

关于Trading Central

Trading Central是一家高端、一站式投资决策工具的创造者。他们获奖无数的产品结合了自动AI分析、美观的用户界面和专家知识，赋予当今投资者发现和确认投资机会的能力，优化交易策略，持续学习金融市场知识，并享受管理自己投资组合的乐趣。欲了解更多信息，请访问 www.tradingcentral.com

如需更多详情，请联络

Firstrade媒体团队

[email protected]

