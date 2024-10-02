Firstrade宣布作為首席贊助商參與美國癌症協會皇后區粉紅絲帶防治乳腺癌健行活動

公司再度以捐贈行動實踐對抗乳腺癌的長期承諾

紐約皇后區2024年10月2日 /美通社/ -- Firstrade，作為領先的零佣金美國網路券商，宣布成為今年美國癌症協會在皇后區舉行的粉紅絲帶防治乳腺癌健行活動的首席贊助商。該活動將於 10 月 20 日（週日）上午 8:00 在法拉盛草原科羅納公園的星球噴泉附近舉行。若有天氣狀況，活動地點可能有所變動，請參閱此連結 (https://bit.ly/makingstrides-firstrade) 以了解最新地點及路線資訊。

Firstrade作為活動的首席贊助商，將在公園設置活動攤位，進行互動遊戲並發放免費禮品。此次活動籌集的捐款將用於癌症研究、預防健康資料的編制，以及為有需要的人提供支持計劃。此次贊助標誌著 Firstrade長期支持美國癌症協會及其在皇后區對抗乳腺癌使命的堅定承諾。

Firstrade總裁John Liu表示：「在 Firstrade，我們相信企業不僅要專注於業務發展，還應積極回饋社會。能夠支持這次粉紅絲帶防治乳腺癌健行活動，對我們來說是一個重要的機會，讓我們不僅能為受乳癌影響的家庭提供實際的幫助，也能提高公眾對乳腺癌防治的認識。我們希望大家在這次健康步行活動中，不僅能夠提升對乳腺癌的關注，還能收穫愉悅和歡樂，享受與社區共同努力的美好時光。」

同時為響應乳腺癌防治月，Firstrade將重啟過去成功的捐贈活動。整個十月期間，每新開立一個 Firstrade證券賬戶，Firstrade將捐出 10 美元給美國癌症協會。每一個新賬戶都是為抗癌事業貢獻一份力量。

「我們非常感謝Firstrade持續與我們合作，支持粉紅絲帶防治乳腺癌健行活動，並提升公眾對癌症財務挑戰的認識，」美國癌症協會代表[插入代表姓名]表示。「Firstrade對本地社區的持續支持顯示了企業在對抗乳腺癌中的強大力量。」

如需了解 Firstrade參與粉紅絲帶防治乳腺癌健行活動的更多資訊，請點擊此連結 (https://www.firstrade.com/zh-TW/corporate-responsibility)。

關於 Firstrade

在Firstrade，我們的核心理念一直都是建立在「客戶體驗第一優先」。我們以卓越的服務、最低的投資成本，助力每一位客戶實現財富目標。

自 1985 年成立以來，Firstrade成為領先的零佣金美國網路券商，提供股票、ETF、期權和共同基金全部零佣金交易，並提供固定收益如聯邦政府債券（ Treasury Bills, Notes & Bonds ）、地方政府債券（ Municipal Bonds ）、公司債券（ Agency Bonds ）與CD等投資產品。Firstrade提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，以幫助自主投資者更有效地掌控自己的財務未來。在Firstrade，我們致力於追求卓越，將投資者體驗放在第一位。Firstrade是FINRA（美國金融業監管局）以及SIPC（美國證券投資者保護公司）成員。更多信息請訪問 https://www.firstrade.com 。

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