FiscusDAO führt Smart Contracts zur Überbrückung von On- und Off-Chain-Assets ein

FiscusDAO, die Komplett lösung, startet mehrere Projekte, die On- und Off-Chain-Assets über Smart Contracts und Blockchain-Technologie überbrücken.

4. März 2022

Was ist FISCUS DAO?

FiscusDAO ist eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO), die Wert schafft, indem sie die Einnahmen aus physischen realen Vermögenswerten über Smart Contracts digital in die Blockchain umwandelt. Durch die Schaffung einer Finanzstruktur, die sowohl On-Chain- als auch Off-Chain-Assets nutzt, ermöglicht FiscusDAO ihren Mitgliedern die Teilnahme an einer Vielzahl strukturierter Finanzierungsprojekte, zu denen sie sonst auf dem freien Markt keinen Zugang hätten.