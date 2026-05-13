FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS

News provided by

FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.

May 13, 2026, 13:26 ET

FORT LAUDERDALE, Fla., May 13, 2026 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, announced results for the 13 weeks and the 26 weeks ended March 28, 2026.  The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and 26 weeks ended March 29, 2025.             




(in thousands, except per share amounts)















 13 Weeks Ended

 13 Weeks Ended





March 28, 2026

March 29, 2025










RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

42,999

$

40,780

PACKAGE STORE SALES

12,955

12,051

FRANCHISE RELATED REVENUES

473

459

OTHER REVENUES


88

69

TOTAL REVENUES

$

56,515

$

53,359










NET INCOME ATTRIBUTABLE TO 





FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.

$

2,875

$

2,690










NET INCOME PER COMMON SHARE





BASIC AND DILUTED

$

1.55

$

1.45















 26 Weeks Ended

26 Weeks Ended





March 28, 2026

March 29, 2025










RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

81,786

$

77,868

PACKAGE STORE SALES

26,240

24,486

FRANCHISE RELATED REVENUES

911

890

OTHER REVENUES


146

110

TOTAL REVENUES

$

109,083

$

103,354










NET INCOME ATTRIBUTABLE TO 





FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.

$

3,680

$

2,745










NET INCOME PER COMMON SHARE





BASIC AND DILUTED

$

1.98

$

1.48

SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.

