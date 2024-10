Flashnet participe à la modernisation de 400 000 lampadaires en Belgique

Les contrôleurs intelligents d'éclairage public inteliLIGHT de Flashnet sont sélectionnés pour un nouveau projet ambitieux en Belgique : la modernisation de 400 000 lampadaires routiers et autoroutiers, visant à renforcer la sécurité routière et à améliorer l'efficacité énergétique.

BRASOV, Roumanie, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Les routes et autoroutes belges s'apprêtent à subir une transformation majeure alors que Flashnet, en collaboration avec Itron, Lightwell et Fluvius, se lance dans un projet novateur visant à moderniser environ 400 000 contrôleurs d'éclairage public à travers le pays. Cette initiative améliore non seulement l'efficacité énergétique, mais prépare également le terrain pour un avenir plus intelligent et plus sûr dans le paysage urbain belge.

Cette initiative suit de près le projet réussi de Flashnet avec Sibelga à Bruxelles, projet réussi de Flashnet avec Sibelga à Bruxelles, où inteliLIGHT a été choisi comme l'une des solutions clés pour moderniser l'infrastructure d'éclairage public de la ville. Reconnus pour leur haut degré d'interopérabilité matérielle et logicielle, les contrôleurs certifiés TALQ2 d'inteliLIGHT ont démontré leur capacité à s'intégrer de manière fluide aux plateformes de gestion existantes de Sibelga, garantissant ainsi une flexibilité des fournisseurs et une connectivité optimale.

Pour ce nouveau projet, Flashnet s'est associé à Itron, un leader mondial dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des villes intelligentes et des services d'infrastructure IoT.

Au cœur de la réussite de ce déploiement se trouve la technologie de communication NB-IoT, qui permet un contrôle autonome de l'éclairage et l'intégration transparente d'autres solutions technologiques urbaines avancées.

L'utilisation de contrôleurs de luminaires compatibles Zhaga NB-IoT garantit un processus de déploiement rapide et économique. Ces contrôleurs sont conçus pour une installation facile et sécurisée sur n'importe quelle lampe compatible, permettant ainsi une mise en œuvre rapide à travers tout le pays. Gérés par la plateforme de ville intelligente d'Itron, les contrôleurs bénéficient d'une intégration via le protocole TALQ Smart City, norme de l'industrie, soulignant l'engagement de Flashnet en faveur de l'interopérabilité et de l'intégration fluide avec des solutions tierces.

À mesure que la phase de déploiement progresse, cette initiative devrait générer des résultats tangibles en termes d'économies d'énergie, de réduction des coûts de maintenance et d'amélioration de la sécurité urbaine. La participation de Flashnet à ce projet ambitieux renforce non seulement sa position en tant que fournisseur d'éclairage public intelligent de premier plan, mais aussi son engagement à créer des villes plus intelligentes et plus durables à travers le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2527970/Flashnet_smart_street_lighting.jpg