Flashnet setzt seine Expansion mit der Modernisierung von 400.000 Straßenbeleuchtungssteuerungen in Belgien fort

Flashnet ist Teil einer großen Initiative zur Modernisierung von 400.000 Straßenbeleuchtungssteuerungen in ganz Belgien, die die Sicherheit in den Städten und die Energieeffizienz verbessern soll.

BRASOV, Rumänien, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Belgiens Straßen und Autobahnen stehen vor einer transformativen Aufrüstung, da Flashnet in Zusammenarbeit mit Itron, Lightwell und Fluvius ein bahnbrechendes Projekt zur Modernisierung von rund 400.000 Straßenbeleuchtungssteuerungen im ganzen Land in Angriff nimmt. Diese Initiative fördert nicht nur die Energieeffizienz, sondern ebnet auch den Weg für eine intelligentere und sicherere Zukunft in Belgiens Stadtlandschaft.

Belgium upgrades its roadways and highways with Flashnet's smart street lighting control solution, enhancing urban safety, saving energy, and promoting a more sustainable future.

Diese Initiative schließt sich eng an das erfolgreiche Projekt von Flashnet mit Sibelga in Brüssel an, bei dem inteliLIGHT als eine der Schlüssellösungen für die Modernisierung der Straßenbeleuchtungsinfrastruktur der Stadt ausgewählt wurde. Die TALQ2-zertifizierten Controller von inteliLIGHT sind für ihren hohen Grad an Interoperabilität von Hardware und Software bekannt und haben gezeigt, dass sie sich nahtlos in die bestehenden Management-Plattformen von Sibelga und anderen Anbietern integrieren lassen, was Flexibilität und reibungslose Konnektivität gewährleistet.

Für dieses neue Projekt hat sich Flashnet mit Itron zusammengetan, einem weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Smart City und IoT-Infrastruktur. Entscheidend für den Erfolg dieses Einsatzes ist die NB-IoT-Kommunikationstechnologie, die eine autonome Beleuchtungssteuerung und die nahtlose Integration anderer fortschrittlicher städtischer Technologielösungen ermöglicht.

Die Verwendung von Zhaga NB-IoT-kompatiblen Leuchten-Controllern gewährleistet einen schnellen und kosteneffizienten Implementierungsprozess. Diese Steuergeräte sind für eine einfache und sichere Installation an jeder kompatiblen Leuchte ausgelegt und ermöglichen eine schnelle Implementierung im ganzen Land. Die Steuerungen werden von der Smart-City-Plattform von Itron verwaltet und profitieren von der Integration über das branchenübliche TALQ-Smart-City-Protokoll, was das Engagement von Flashnet für Interoperabilität und nahtlose Integration von Drittanbietern unterstreicht.

Es wird erwartet, dass diese Initiative mit fortschreitender Einführungsphase greifbare Ergebnisse in Form von Energieeinsparungen, geringeren Wartungskosten und verbesserter Sicherheit in den Städten bringen wird. Die Beteiligung von Flashnet an diesem ehrgeizigen Projekt stärkt nicht nur seine Position als führender Anbieter von intelligenter Straßenbeleuchtung, sondern unterstreicht auch sein Engagement für die Schaffung intelligenter und nachhaltiger Städte weltweit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2527970/Flashnet_smart_street_lighting.jpg