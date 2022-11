Flashscore udvider sig fra at vise live resultater til også at vise nyheder indenfor sport

PRAG, 17. november 2022 /PRNewswire/ -- Alle fodboldfans ser frem til det kommende VM. For at sikre, at de ikke går glip af en eneste information, har Flashscore lanceret en helt ny Flashscore News -sektion. Brug af originalt indhold fra Flashscore News' redaktionen samt artikler fra anerkendte globale nyhedsbureauer vil give mere indhold til hver VM-kamp.

"For Qatar planlægger vi at tilbyde attraktive statistiske analyser med mere end 20 visualiseringer af kampdata og statistik, multimedieindhold med citater fra hold og sportsfans direkte fra Qatar før og efter kampen, blogs af eksperter og et videomagasin i slutningen af hver dag, der opsummerer alt, hvad der betyder noget med hensyn til resultater og statistikker," sagde Alan Zaruba, Direktør for Indhold hos Livesport, Flashscores moderselskab.

""Den store fordel for os er, at vi kan dele nyhedsinformation og interessante sportshistorier i sammenhæng med data på tværs af 14 forskellige redaktioner med en ordentlig global rækkevidde. Jeg tror på, at synergien ved at dele indhold mellem markeder med forskellige kulturer, sprog og skikke, muliggjort af effektiv teknologisupport og redaktionel automatisering, vil være et stort aktiv og en fordel for vores brugere." tilføjede han.

Før hver VM-kamp vil Flashscore tilbyde analytiske forhåndsvisninger, der sikrer, at fansene kender alle de vigtigste opdateringer før kick-off. Og for at gå endnu dybere vil brugerne finde analysen af hvert eneste hold og deres chancer i Qatar. For elskere af statistik vil der være databaserede, dybdegående analyser og blogs fra anerkendte eksperter, der er understøttet af deres egen omfattende database samt detaljerede statistikker fra partnerplatformen Stats Perform. Dette vil gøre dækningen af VM bredere og mere indholdsrig end nogensinde.

Flashscore-netværket er verdens mest populære livescore tjeneste. Hver måned kommer mere end 100 millioner brugere som nyder godt af de hurtigste og mest pålidelige resultater og statistikker. Med 14 redaktioner, hvoraf den ene er i Danmark, sørger Flashscore for, at fans ikke går glip af noget fra turneringen i Qatar.

www.flashscore.dk

