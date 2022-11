En plus des résultats en direct, Flashscore enrichit son offre avec les actualités

Les amateurs de sport français bénéficient d'un contenu original supplémentaire et des commentaires audio en direct de tous les matchs de la Coupe du Monde au Qatar

PRAGUE, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Tous les fans de foot attendent avec impatience la prochaine Coupe du Monde. Pour s'assurer qu'ils ne manquent aucune information, Flashscore a lancé la toute nouvelle section Flashscore Actualités . Le contenu original produit par l'équipe éditoriale de Flashscore Actualités ainsi que des articles provenant d'agences de presse mondiales renommées, offrira plus de contexte à chaque match de la Coupe du Monde.

"Pour le Qatar, nous prévoyons de proposer des analyses statistiques attrayantes avec plus de 20 visuels concernant les données et les statistiques des matchs, un contenu multimédia avec des citations d'avant et d'après-match des équipes et des supporters directement depuis le Qatar, des blogs d'experts, des commentaires audio en direct des 64 matchs et un magazine vidéo à la fin de chaque journée résumant tous les faits marquants en termes de résultats et de statistiques", a déclaré Alan Zaruba, directeur du contenu chez Livesport, la société mère de Flashscore.

"Le grand avantage pour nous est que nous pouvons partager des informations et des histoires sportives intéressantes mises en contexte avec des données provenant de 14 bureaux de rédaction différents avec une portée mondiale appropriée. Je pense que la synergie du partage de contenu entre différents marchés de cultures, de langues et de coutumes différentes, rendue possible par un support technologique efficace et une automatisation éditoriale, sera un atout et un avantage considérables pour nos utilisateurs", a-t-il ajouté.

Avant chaque match de la Coupe du Monde, Flashscore proposera des analyses, afin de s'assurer que les fans connaissent toutes les informations clés avant le coup d'envoi. Et pour aller encore plus loin, les utilisateurs trouveront l'analyse de chaque équipe et de ses chances au Qatar. Pour les amateurs de statistiques, il y aura des analyses et des blogs d'experts renommés, soutenus par sa propre base de données ainsi que par les statistiques détaillées de la plateforme partenaire Stats Perform. La couverture de la Coupe du Monde sera ainsi plus large et plus profonde que jamais.

Cerise sur le gâteau pour ceux qui ne peuvent pas regarder les matchs de la Coupe du Monde au Qatar à la télévision, Flashscore proposera des commentaires audio en direct de tous les matchs de la Coupe du Monde du Qatar.

Le réseau Flashscore est le service de scores en direct le plus populaire au monde. Chaque mois, plus de 100 millions d'utilisateurs viennent y chercher les résultats et les statistiques les plus rapides et les plus fiables. Aujourd'hui, avec 14 bureaux de rédaction et 11 équipes de commentateurs audio professionnels, basés également en France, Flashscore s'assure que les fans ne manqueront rien du tournoi au Qatar.

www.flashscore.fr

SOURCE Flashscore