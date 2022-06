Flexxible IT y xFusion habilitan espacios de trabajo híbridos más asequibles en la empresa

Flexxible IT y xFusion Europe anuncian una alianza estratégica en Europa, que permite a xFusion proporcionar computación basada en DaaS para espacios de trabajo híbridos a sus canales y clientes.

BARCELONA, España y PARÍS, 14 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Flexxible IT, el líder mundial en entrega y servicios de Desktop as a Service (DaaS), y xFusion Europe, un proveedor mundial de infraestructura y servicios de potencia informática, anuncian hoy una alianza estratégica en el mercado europeo. Flexxible IT y xFusion pueden ofrecer un entorno de espacio de trabajo híbrido basado en hardware totalmente redundante creado en cualquier proveedor de computación de usuario final (EUC) que incluye una solución de infraestructura híbrida totalmente administrada, de pago mensual y con todo incluido.