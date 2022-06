Flexxible IT и xFusion объявили о партнерстве в сфере гибридных рабочих пространств

Flexxible IT и xFusion в рамках партнерства предложат корпоративным клиентам более доступные решения для гибридных рабочих пространств

Flexxible IT & xFusion Europe объявили о создании стратегического альянса в Европе, в рамках которого xFusion будет предлагать своим каналам и клиентам DaaS-решения для гибридных рабочих пространств.

БАРСЕЛОНА (Испания) и ПАРИЖ, 14 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Flexxible IT, являющаяся мировым лидером в сфере DaaS (англ. desktop as a service — «рабочий стол как услуга»), и xFusion Europe, глобальный поставщик вычислительной инфраструктуры и услуг, объявили сегодня о создании стратегического альянса на европейском рынке. Flexxible IT и xFusion смогут предлагать полностью резервированную гибридную рабочую среду на аппаратной основе, созданную на базе любого поставщика вычислений конечных пользователей (EUC) и включающую в себя комплексное решение с полностью управляемой гибридной инфраструктурой и помесячной оплатой.