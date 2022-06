Flexxible IT et xFusion s'associent pour mettre en place des espaces de travail hybrides à meilleur marché dans l'entreprise

Qin Feng, PDG de xFusion et Sebastian Prat, PDG et fondateur de Flexxible IT

Flexxible IT combine son expertise technique pointue, sa connaissance globale du secteur et sa technologie haute performance afin d'offrir des solutions hybrides complètes et différenciées. Son partenariat avec xFusion renforce et soutient l'objectif de Flexxible IT en proposant des solutions d'espaces de travail hybrides basées sur le matériel de xFusion. Il offre un moyen rapide et simple de déployer, analyser, automatiser, surveiller et gérer des espaces de travail hybrides dans un scénario multi-cloud.

« Flexxible IT est un leader dans le secteur du DaaS depuis 2008 et nous nous réjouissons de nous associer à xFusion pour développer ce système, a expliqué Sebastian Prat, PDG et fondateur de Flexxible IT. Notre relation stratégique offre au marché une solution d'espace de travail hybride rentable qui permet aux clients de travailler depuis n'importe où dans les meilleures conditions et avec la meilleure sécurité. »

« Chez xFusion, nous nous engageons à suivre toutes les transformations numériques grâce à notre informatique et nos services de pointe, a déclaré Qin Feng, PDG de xFusion. En associant le matériel de première classe de xFusion avec la technologie et l'expérience exceptionnelles de Flexxible IT, nous proposons une solution d'espace de travail abordable idéale pour les besoins informatiques de n'importe quelle entreprise. »

À propos de Flexxible IT

Flexxible IT représente l'avenir du travail hybride, où l'informatique sur site et le cloud computing convergent pour permettre aux bureaux et applications virtuels de fonctionner depuis n'importe où. Flexxible IT compte plus de 700 000 utilisateurs gérés et représente le leader des solutions DaaS en Espagne. Pour plus d'informations, visitez le site www.flexxible.com.

À propos de xFusion

xFusion est l'un des principaux fournisseurs de services et infrastructures informatiques dans le monde. xFusion compte des clients dans 130 pays et régions, dont 211 sociétés du Fortune 500, dans les secteurs de la finance, des télécommunications, d'Internet, du transport et de l'énergie. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.xfusion.com/en.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1837413/Flxx4.jpg

SOURCE Flexxible IT