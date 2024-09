FLOOR ONE STRETCH S6 von Tineco erhält Floor Cleaning Solutions Gold Award

BERLIN, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Der FLOOR ONE STRETCH S6 von Tineco, Pionier bei Bodenpflege- und Smart Home-Geräten, wird auf der IFA 2024 mit dem Global Product Technology Innovation Award ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung werden branchenführende Produkte gewürdigt, die bedeutende Innovationen in den Bereichen Technologie, Materialien und Leistung aufweisen.

Flexibilität ist Trumpf

Der FLOOR ONE STRETCH S6 ist ein Nass- und Trockensauger, der Staubsaugen und Wischen in einem Gerät vereint. Das Gerät zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus. Sein flaches 180-Grad-Design ermöglicht es, den Staubsauger mühelos unter Möbel zu manövrieren. Dank seiner Mini-Hilfsräder lässt sich der FLOOR ONE STRETCH S6 auf leichte Weise vorwärts und rückwärts bewegen. Das 45-Grad-Schwenkdesign eröffnet zusätzliche Möglichkeiten, da es ein flexibles Lenken nach links erlaubt. Die dreiseitige Kantenreinigung macht eine Annäherung an die Kanten bis auf 0,5 cm möglich. Das Drei-Kammer-System zur Schmutzwasserabscheidung trennt effizient Feststoffe, Flüssigkeiten und Luft.

Selbstreinigung und Schnelltrocknung per Knopfdruck

Das integrierte FlashDry-Selbstreinigungssystem sorgt für eine völlig autonome Reinigung und Trocknung der Bürstenwalze und des gesamten Staubsaugers per Knopfdruck. Während der Selbstreinigung werden Schmutzpartikel durch einen Wärmestrom von 70 ℃ effektiv von der Bürstenrolle und der Rohrleitung entfernt. Während dieses Vorgangs rotiert die bidirektionale Bürste kontinuierlich, um eine tiefere und gründlichere Reinigung zu gewährleisten. Die Bürste wird somit in nur zwei Minuten gründlich gesäubert. Anschließend erfolgt die Trocknung unter Luftabschluss mit einer Temperatur von 70 °C. Überschüssiges Wasser wird effizient aus allen Komponenten des Staubsaugers entfernt, die für die Reinigung verwendet werden. Die Selbsttrocknung dauert fünf Minuten und verhindert die Bildung von Keimen und unangenehmen Gerüchen. Das STRETCH S6 hat eine Laufzeit von 40 Minuten dank der verbesserten Pouch-Zelle.

Informationen zu Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und ist seither ein Innovationsmotor in der Kategorie der intelligenten Haushaltsgeräte. Tineco ist auf die Entwicklung fortschrittlicher, intelligenter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE-Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten intelligenten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der intelligenten Haushaltsgeräte entwickelt.