Le FLOOR ONE STRETCH S6 de Tineco reçoit la médaille d'or des solutions de nettoyage des sols

BERLIN, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le FLOOR ONE STRETCH S6 de Tineco, pionnier de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, est récompensé par le prix Global Product Technology Innovation Award lors de l'IFA 2024. Ce prix récompense les produits leaders de l'industrie qui font preuve d'innovations significatives en matière de technologie, de matériaux et de performances.

La flexibilité est l'atout

Le FLOOR ONE STRETCH S6 est un aspirateur eau et poussière qui allie l'aspiration et le nettoyage en un seul appareil. L'appareil se caractérise par sa grande flexibilité. Son design plat à 180° permet à l'aspirateur d'être manœuvré sans effort sous les meubles. De plus, le FLOOR ONE STRETCH S6 peut être aisément déplacé vers l'avant et vers l'arrière grâce à ses mini-roues auxiliaires. Le design pivotant à 45° offre des possibilités supplémentaires, car il permet une direction flexible vers la gauche. Le nettoyage des bords sur trois côtés permet d'atteindre les bords à 0,5 cm près. Le système à 3 réservoirs pour la séparation des eaux sales sépare efficacement les solides, les liquides et l'air.

Autonettoyage et séchage rapide sur simple pression d'un bouton

Le système d'autonettoyage intégré FlashDry assure un nettoyage et un séchage totalement autonomes du rouleau de brosse et de l'ensemble de l'aspirateur sur simple pression d'un bouton. Pendant l'autonettoyage, les particules de saleté sont efficacement éliminées du rouleau de brosse et du tuyau par un flux de chaleur de 70℃. Pendant cette opération, la brosse bidirectionnelle tourne en permanence pour assurer un nettoyage plus profond et plus complet. Cela signifie que la brosse redevient particulièrement propre en deux minutes. Le séchage hermétique s'effectue ensuite à l'aide d'air chauffé à 70°C. L'excès d'eau est efficacement éliminé de tous les composants de l'aspirateur utilisés pour le nettoyage. L'autoséchage dure cinq minutes et empêche la formation de germes et d'odeurs désagréables. Le STRETCH S6 a une autonomie de 40 minutes grâce à la cellule poche améliorée.

À propos de Tineco

Tineco a été fondée en 1998 avec le lancement de son premier aspirateur et n'a depuis lors cessé d'innover dans le domaine des appareils ménagers intelligents. Tineco est spécialisée dans le développement de technologies avancées et intelligentes qui rendent les produits ménagers courants plus intelligents et plus faciles à utiliser. Avec la gamme d'aspirateurs PURE ONE et l'introduction de la première gamme d'aspirateurs eau et poussière intelligents sur le marché - la série FLOOR ONE - Tineco est rapidement devenue un leader dans la catégorie des appareils ménagers intelligents.