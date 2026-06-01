Flor de Caña erhält die höchste Nachhaltigkeitsauszeichnung in Australien

SYDNEY, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, der nachhaltig hergestellte Premium-Rum aus Nicaragua, wurde von der australischen Organisation Sustainability Award mit dem prestigeträchtigen „Diamond Product Sustainability Award" ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung des Wettbewerbs und der ersten Anerkennung auf Diamantniveau im Jahr 2026. Mit dem Preis werden Marken ausgezeichnet, die eine außergewöhnliche Umweltleistung und messbare Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit in ihrer gesamten Wertschöpfungskette aufweisen.

Flor de Caña 12 and 18 Year Rums.

Die Jury hob Flor de Cañas branchenführendes Nachhaltigkeitsmodell „vom Feld bis zur Flasche" hervor, das erneuerbare Energien, Initiativen zur Verringerung des Kohlendioxidausstoßes, zirkuläre Produktionsverfahren, verantwortungsvolle Verpackungen und langfristige Umweltverantwortung umfasst. Als eine der ersten kohlenstoffneutralen Spirituosen der Welt wird Flor de Caña mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert, das gesamte CO₂ aus der Fermentierung wird aufgefangen und wiederverwendet, und seit 2005 wurden mehr als eine Million Bäume gepflanzt. Die Auszeichnung würdigt auch die erstklassige Qualität, Beständigkeit und Handwerkskunst der Marke, die sich in 135 Jahren Familientradition entwickelt hat.

Diese Anerkennung stärkt die Position von Flor de Caña als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit in der Spirituosenbranche und spiegelt das langjährige Engagement des Unternehmens für eine positive Umwelt- und Sozialbilanz wider.

Die Marke hat internationale Anerkennung für ihr preisgekröntes Portfolio an Premium-Rumsorten erhalten, die auf natürliche Weise am Fuße eines aktiven Vulkans in Fässern aus amerikanischer Weißeiche ohne Zucker oder künstliche Zutaten reifen. Vor allem die 12, 18 und 25 Jahre alten Rumsorten von Flor de Caña zeichnen sich durch ihr unverwechselbares Geschmacksprofil und ihren außergewöhnlich weichen Abgang aus.

Der Rum wird in Australien von Vanguard Luxury Brands vertrieben.

Über Flor de Caña

Flor de Caña ist eine Premium-Rummarke, die als klimaneutral zertifiziert ist und nachhaltig hergestellt wird - vom Feld bis zur Flasche. Er stammt aus einem Familienbetrieb aus dem Jahr 1890, wird mit 100 % erneuerbarer Energie destilliert und reift auf natürliche Weise am Fuße eines aktiven Vulkans ohne Zucker oder künstliche Zutaten. Die Marke ist als weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit anerkannt und hat Auszeichnungen wie „World's Most Sustainable Rum Brand" (USA), „Ethical Award" (Großbritannien) und „Sustainable Spirits Producer" (Frankreich) erhalten. www.flordecana.com

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