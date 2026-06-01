Flor de Caña reçoit la plus haute reconnaissance en matière de développement durable en Australie

SYDNEY, 2er juin 2026 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, le rhum haut de gamme de fabrication durable du Nicaragua, s'est vu décerner le prestigieux « Diamond Product Sustainability Award » par l'organisation Sustainability Award en Australie, la plus haute distinction du concours et la première reconnaissance de niveau Diamant accordée en 2026. Ce prix récompense les marques qui font preuve d'une performance environnementale exceptionnelle et d'un impact mesurable sur le développement durable tout au long de leur chaîne de valeur.

Flor de Caña 12 and 18 Year Rums.

Les juges ont souligné le modèle de développement durable « du champ à la bouteille » de Flor de Caña, qui intègre les énergies renouvelables, les initiatives de réduction des émissions de carbone, les pratiques de production circulaire, l'emballage responsable et la gestion de l'environnement à long terme. Flor de Caña, l'un des premiers spiritueux neutres en carbone au monde, est distillé en utilisant 100 % d'énergie renouvelable, capture et réutilise tout le CO₂ de fermentation, et a planté plus d'un million d'arbres depuis 2005. Le prix a également récompensé la qualité supérieure, la cohérence et le savoir-faire de la marque, fruit de 135 ans de tradition familiale.

Cette reconnaissance renforce la position de Flor de Caña en tant que leader mondial du développement durable dans l'industrie des spiritueux et reflète l'engagement de longue date de l'entreprise à créer un impact environnemental et social positif.

La marque a été saluée au niveau international pour son portefeuille primé de rhums de qualité supérieure vieillis naturellement au pied d'un volcan en activité dans des fûts de chêne blanc américain, sans sucre ni ingrédients artificiels. Les rhums 12 ans, 18 ans et 25 ans d'âge de Flor de Caña se distinguent notamment par leur profil de saveurs distinctif et leur finition exceptionnellement douce.

Le rhum est distribué en Australie par Vanguard Luxury Brands.

À propos de Flor de Caña

Flor de Caña est une marque de rhum de première qualité, certifiée Carbon Neutral et produite de manière durable, du champ à la bouteille. Issu d'un domaine familial de 1890, il est distillé à partir d'une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement au pied d'un volcan en activité, sans sucre ni ingrédients artificiels. Reconnue comme un leader mondial en matière de développement durable, la marque a reçu des distinctions telles que « World's Most Sustainable Rum Brand » (États-Unis), « Ethical Award » (Royaume-Uni) et « Sustainable Spirits Producer » (France). www.flordecana.com

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