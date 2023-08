Flutterwave étend ses capacités d'envoi de fonds aux États-Unis, au Canada et en Égypte et rebaptise $end en Send App by Flutterwave

Send App by Flutterwave est désormais disponible au téléchargement sur Android et iOS. L'application se présente sous un nouveau nom, un nouveau design et une mission bien définie : transmettre de l'amour en un clin d'œil.

Avec ce nouveau lancement, les utilisateurs de Send App peuvent envoyer de l'argent depuis les États-Unis et le Canada et accéder à de nouveaux canaux vers l'Égypte et le Sénégal.

Ces nouveautés s'ajoutent aux pays comme le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Nigéria et d'autres pays africains dans lesquels Send App est disponible depuis son lancement en 2021.

SAN FRANCISCO, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- -- Flutterwave, leader africain des technologies de paiement, a annoncé aujourd'hui l'amélioration de son produit $end, devenu Send App by Flutterwave, pour permettre des transferts d'argent plus rapides, plus faciles et plus abordables pour la diaspora vers leurs familles, leurs amis et leurs proches en Afrique. Send App permet désormais les transferts depuis les États-Unis et le Canada et a ajouté à son réseau de nouveaux pays destinataires, à savoir l'Égypte et le Sénégal. Lancé en 2021, Send App by Flutterwave a rempli sa mission en fournissant un moyen rapide, transparent et sécurisé pour la diaspora africaine de réduire la distance, de renforcer les liens et de se connecter avec leur pays d'origine.

Flutterwave Expands Remittance Capabilities in the US, Canada, Egypt and Rebrands $end to Send App by Flutterwave

Ce changement de marque intervient tandis que les envois de fonds vers le continent ont doublé au cours de la dernière décennie, atteignant 100 milliards de dollars en 2022, selon les Nations Unies ; ces fonds servent à payer les factures médicales, les frais de scolarité et les frais de subsistance d'environ 200 millions de familles en Afrique. Avec Send App, le transfert d'argent est élevé d'un cran pour devenir une preuve d'amour et de soutien et un moyen d'apporter un changement positif dans la vie des personnes qui vous sont chères. Flutterwave s'engage à aider les communautés de la diaspora à garder le contact avec leurs racines sans compromis sur la transparence, les frais, la sécurité et les délais de livraison.

L'application est actuellement disponible sur Play Store et l'App Store et vise à améliorer l'expérience des clients. D'autres caractéristiques clés de Send App comprennent le support en temps réel et la mise à jour du taux de change, une section d'activité améliorée qui suit les transactions en temps réel, et une nouvelle section de coupons qui permet aux utilisateurs d'obtenir des réductions sur les transactions.

Temioluwa Adesina, chef de produit Send App chez Flutterwave, a déclaré à propos de ce lancement : « Nous avons travaillé dur pour faire de Send App la meilleure solution de transfert d'argent pour les Africains du monde entier. Je suis heureux que nous la déployions aujourd'hui et que nous permettions à des millions d'Africains, dans leur pays et à l'étranger, de se soutenir et de se connecter facilement, rapidement et en toute sécurité par le biais d'un transfert d'argent sur Send App. »

Olugbenga GB Agboola, fondateur et PDG de Flutterwave, a commenté : « Peu importe où nous nous trouvons en tant qu'Africains, nous restons attachés à notre pays et cherchons toujours des moyens de soutenir, de reconnaître et de rester en contact avec ceux que nous aimons. Nous sommes ravis de rejoindre et d'aider les plus de 160 millions d'Africains de la diaspora à rester facilement en contact avec leur pays d'origine grâce à un transfert d'argent rapide et sûr sur Send App. Il s'agit d'une solution de transfert de fonds qui s'appuie sur notre expérience transfrontalière et notre infrastructure de paiement mondiale. Nous avons pour mission de simplifier les paiements pour des possibilités infinies, et Send App est une étape cruciale dans ce sens. »

Voici comment envoyer de l'argent depuis Send App

Inscrivez-vous sur Send App (Android ou iOS) (ajoutez votre adresse e-mail ou numéro de téléphone et créez un mot de passe).

Cliquez sur le bouton « Envoyer maintenant ».

Saisissez les détails de votre transfert d'argent, c'est-à-dire le montant, la devise/pays d'envoi et la devise/pays de réception.

Vérifiez la transaction et envoyez l'argent.

Les utilisateurs actuels peuvent mettre à jour leur application pour obtenir le nouveau design et les nouvelles fonctionnalités. Les nouveaux utilisateurs peuvent la télécharger sur iOS ou Android en cliquant sur les liens respectifs ci-dessous :

Application mobile Send App sur Google Play Store pour les appareils Android,

Application mobile Send App sur l' App Store pour les appareils Apple.

À propos de Flutterwave

Flutterwave est la principale société de technologie de paiement qui permet aux entreprises du monde entier d'étendre leurs activités en Afrique et dans d'autres marchés émergents grâce à une plateforme qui permet les transactions transfrontalières via une seule interface de programmation d'application (API). Flutterwave a traité plus de 400 millions de transactions d'une valeur de plus de 25 milliards de dollars américains et sert plus d'un million d'entreprises, dont des clients comme Uber, Airpeace, Bamboo, Piggyvest et d'autres. L'avantage clé de la société est d'offrir aux entreprises divers modes de paiement locaux et internationaux pour leur permettre de se développer à l'échelle mondiale. Elle permet également des transactions transfrontalières de la diaspora vers les pays africains grâce à son application Send App. Flutterwave traite les paiements via plusieurs modes de paiement, notamment les cartes locales et internationales, les portefeuilles mobiles, les virements bancaires et Google Pay. La société dispose d'une infrastructure dans 34 pays africains.

Pour en savoir plus sur le parcours de Flutterwave, rendez-vous sur le site www.flutterwave.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2166762/Send_App_by_Flutterwave.jpg

SOURCE Flutterwave