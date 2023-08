Flytxt ganha o Prêmio de Liderança em Estratégia Competitiva da Frost & Sullivan MEASA

Flytxt recebeu o prêmio na categoria "IA para Experiência do Cliente de Telecomunicações"

Esta é a segunda vez que a competência da Flytxt em soluções de IA para empresas de telecomunicações é reconhecida pela Frost & Sullivan, tendo vencido anteriormente o Prêmio de Empresa Global do Ano de 2021 por "IA em Marketing"

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 11 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Flytxt, fornecedora líder de SaaS de maximização do valor de tempo de vida do cliente (CLTV) orientado por IA, anunciou hoje que recebeu o prestigioso Prêmio de Liderança em Estratégia Competitiva 2023 da Frost & Sullivan, no domínio "IA para Experiência do Cliente de Telecomunicações".

As empresas de telecomunicações nos mercados em expansão do Oriente Médio, África e Sul da Ásia (MEASA) estão ampliando suas ofertas de serviços para serem o parceiro de estilo de vida digital preferido dos clientes. Cada vez mais, essas empresas estão focando em oferecer experiências digitais superiores que gerem valor sustentado para o cliente. O prêmio reconhece a relevância do mercado e a proposta de valor exclusiva das soluções baseadas em IA da Flytxt, permitindo que a Telco avalie, monitore e maximize sem esforço o CLTV em suas funções de negócios.

"A Flytxt provou que a incorporação de inteligência acionável em tempo real nos fluxos de trabalho de CX (experiência do cliente) otimiza as decisões e os resultados de negócios. Com foco no desenvolvimento de soluções SaaS prontas para uso que possam ser conectadas a qualquer sistema de CRM ou CX com facilidade, a Flytxt está realmente democratizando a geração e o consumo de inteligência do cliente para criar experiências rentáveis para o cliente na era digital", disse Natalia Casanovas, analista de pesquisa de melhores práticas da Frost & Sullivan.

O grande número de pontos de dados de consumo em diferentes produtos e a mudança dinâmica do comportamento do cliente tornam o cálculo do CLTV um problema complexo para a Telco, apesar de ter acesso a ferramentas modernas de CX e gestão de dados. A Flytxt aproveita sua IA, bem treinada e de salvaguarda da privacidade, para resolver esse desafio. A tecnologia analisa padrões complexos de dados de assinatura, obtém insights mais profundos e oferece ações recomendadas por meio de APIs para fluxos de trabalho de CX existentes com a finalidade de otimizar os resultados de negócios. Recentemente, a empresa lançou uma ferramenta de IA generativa que permite iterações rápidas de design de produtos digitais de alto desempenho que atendem aos objetivos de negócios.

"Pela segunda vez, estamos honrados em receber o reconhecimento da Frost & Sullivan por nossa tecnologia exclusiva. Prevemos uma aplicabilidade mais ampla de nossa IA bem treinada em funções corporativas, como gestão de produtos, atendimento ao cliente, marketing e digital. Ela influencia decisões e ações em vários fluxos de trabalho de CX e permite que empresas de telecomunicações e seus parceiros digitais compartilhem insights dos clientes enquanto protegem a privacidade dos dados", disse Vinod Vasudevan, CEO da Flytxt.

Diretamente ou por meio de parceiros, a Flytxt trabalha com os líderes do setor na região MEASA, como Indosat, MTN, Orange, Ooredoo e Zain, para conduzir seus programas de transformação de CX.

Sobre a Flytxt

A Flytxt capacita as maiores marcas do mundo a resolver um dos desafios fundamentais dos negócios baseados em assinatura e uso, como maximizar o valor de tempo de vida do cliente (CLTV). Suas soluções SaaS com tecnologia de IA permitem que as empresas maximizem o CLTV, obtendo um entendimento mais profundo de seus clientes e produtos e capacitando-os a oferecer experiências digitais rentáveis com agilidade e precisão, em grande escala. A Flytxt é a parceira de tecnologia confiável de mais de 70 empresas em mais de 50 países, bem como dos principais fornecedores de plataforma de CX para maximização de CLTV. Sua patenteada e premiada IA para CLTV foi projetada e treinada usando insights e padrões do mundo real de mais de um bilhão de consumidores e trilhões de pontos de dados. A empresa possui um escritório corporativo em Dubai, centros de desenvolvimento global na Índia e presença no México, Países Baixos, Colômbia, Malásia, República Tcheca, Espanha e Quênia.

FONTE Flytxt

