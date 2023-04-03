FMC и HALO повысят безопасность фермеров в Украине через программы разминирования

FMC Corporation и The HALO Trust будут совместными усилиями повышать безопасность фермеров в Украине, осуществляя программы разминирования

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (США) и ТОРНХИЛЛ (Шотландия), 3 апреля 2023 г. /PRNewswire/ --

FMC Corporation (NYSE: FMC), ведущая международная агрохимическая компания, и The HALO Trust, неправительственная гуманитарная организация, защищающая жизни и помогающая восстанавливать источники средств к существованию людей, пострадавших от конфликтов, объявили сегодня о новом совместном проекте, направленном на повышение безопасности сельского хозяйства в Украине.

The HALO Trust The HALO Trust The HALO Trust

Компания FMC под эгидой своей программы Cultivating Freedom пожертвует 3% своей выручки от продаж в Украине за 2023 год на существенное расширение деятельности по обезвреживанию мин в пострадавших регионах по всей территории страны. Благодаря этому финансированию The HALO Trust сможет значительно увеличить свои ресурсы для проведения работ по разминированию украинских ферм.

«Мы с гордостью объявляем о партнерстве с The HALO Trust. Их обширная деятельность по разминированию помогает повышать безопасность и улучшать условия жизни во многих пострадавших от конфликтов странах на протяжении уже более чем трех десятилетий», — заявил Марк Дуглас (Mark Douglas), президент и главный исполнительный директор FMC. «Этот проект не только позволит украинским фермерам безопасно вернуться на свои поля для проведения посевных и уборочных работ. Он также вносит вклад в повышение продовольственной безопасности во всем мире. В рамках этого партнерства мы стремимся внести вклад в будущее, в котором фермеры смогут возделывать свою землю, не опасаясь взрывоопасных пережитков войны, а также создать условия для активных восстановительных работ на благо фермерским сообществам и всей страны», — добавил он.

Главный исполнительный директор The HALO Trust Джеймс Кован (James Cowan) отметил: «Мы чрезвычайно признательны компании FMC, обязавшейся предоставить щедрое финансирование для нашей деятельности в Украине, направленной на спасение жизней. Это позволит нам инвестировать в человеческие ресурсы, оборудование и новые технологии, необходимые для выполнения этой колоссальной задачи — избавить Украину от противопехотных мин, бомб и снарядов. С поддержкой FMC мы направим команды по разминированию и критически важное оборудование для очистки земли для украинских фермеров, их семей и сообществ».

Сотрудничество FMC и The HALO Trust начнется в апреле в нескольких регионах по всей Украине.

Информация о компании FMC

FMC Corporation — это международная агрохимическая компания, помогающая сельхозпроизводителям производить продовольствие, корма, волокно и топливо для растущего населения планеты, адаптируясь при этом к изменяющимся условиям окружающей среды. Инновационные решения FMC в области защиты сельскохозяйственных культур, включая биологические вещества, питание сельхозкультур, а также технологии цифрового и точного земледелия, позволяют сельхозпроизводителям, консультантам и экспертам по дерну и борьбе с вредителями решать самые сложные задачи с низкими затратами и одновременно с этим защищать окружающую среду. Компания FMC занимается поиском новых активных ингредиентов для гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, а также разработкой формул продуктов и инновационных технологий с улучшенными экологическими параметрами. На более чем 100 предприятиях FMC по всему миру работает приблизительно 6600 сотрудников. Для получения более подробной информации посетите сайт fmc.com и следите за обновлениями на страницах компании в LinkedIn® и Twitter®.

Информация об организации The HALO Trust

The HALO Trust — это международная некоммерческая организация, сделавшая своей миссией защиту жизней и восстановление источников средств к существованию людей, пострадавших от конфликтов. С 1988 года организация HALO оказывает помощь пострадавшим от конфликтов, проводя разминирование противопехотных мин и взрывоопасных обломков, которые неизбирательно угрожают жизни, конечностям и средствам к существованию людей как до, так и после окончания боевых действий. Организация ведет деятельность в 30 странах и имеет в своем штате около 12 тысяч сотрудников. Подавляющее большинство из них — это местные жители, которые проходят специальное обучение.

HALO ведет деятельность в Украине с 2016 года. После начала вторжения России в Украину в 2022 году организация расширила свою программу по обезвреживанию мин и других взрывоопасных предметов на ранее оккупированных территориях в Киевской, Харьковской и Николаевской областях.

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SOURCE FMC Corporation