Spoločnosti FMC Corporation a The HALO Trust spojili svoje sily s cieľom zlepšiť bezpečnosť fariem prostredníctvom odmínovacích programov na Ukrajine

FILADELFIA a THORNILL, Škótsko, 3. apríla 2023 /PRNewswire/ --

Spoločnosť FMC Corporation (NYSE: FMC), popredná svetová spoločnosť v oblasti poľnohospodárskych vied, a humanitárna mimovládna organizácia HALO Trust, ktorá chráni životy a obnovuje živobytie ľudí postihnutých konfliktom, dnes oznámili novú spoluprácu s cieľom zvýšiť bezpečnosť poľnohospodárskych podnikov na Ukrajine.

The HALO Trust The HALO Trust The HALO Trust

Spoločnosť FMC v rámci svojej kampane Cultivating Freedom (Pestujeme slobodu) venuje 3 % svojich príjmov z predaja na Ukrajine v roku 2023 na výrazné rozšírenie odmínovacích prác v postihnutých regiónoch v celej krajine. Vďaka týmto finančným prostriedkom bude môcť organizácia The HALO Trust výrazne zvýšiť svoju kapacitu na odstraňovanie nášľapných mín z ukrajinských fariem.

„Sme hrdí na to, že môžeme oznámiť naše partnerstvo s organizáciou The HALO Trust – jej rozsiahle odmínovacie aktivity už viac ako tri desaťročia pomáhajú zlepšovať bezpečnosť a živobytie v mnohých krajinách, ktoré boli postihnuté konfliktami," povedal Mark Douglas, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti FMC. „Tento projekt nielenže zabezpečuje, aby sa ukrajinskí poľnohospodári mohli bezpečne vrátiť na svoje polia na výsadbu a zber úrody, ale prispieva aj k zlepšeniu potravinovej bezpečnosti na celom svete. Prostredníctvom tejto spolupráce chceme prispieť k budúcnosti, v ktorej budú môcť poľnohospodári obrábať svoju pôdu bez strachu z výbušných pozostatkov vojny a pripraviť pôdu pre intenzívne úsilie o obnovu, z ktorej budú mať prospech poľnohospodárske komunity a celá krajina."

James Cowan, generálny riaditeľ The HALO Trust, povedal: „Sme nesmierne vďační za veľkorysý záväzok spoločnosti FMC financovať našu prácu na záchranu životov na Ukrajine. Umožní nám to investovať do ľudí, vybavenia a nových technológií potrebných na splnenie obrovskej úlohy zaistiť bezpečnosť Ukrajiny pred nášľapnými mínami, bombami a granátmi. S podporou spoločnosti FMC nasadíme odmínovacie tímy a dôležité odmínovacie vybavenie, aby sme vyčistili pôdu pre ukrajinských farmárov, ich rodiny a komunity."

Spolupráca medzi spoločnosťami FMC a The HALO Trust sa začne v niekoľkých komunitách na Ukrajine v apríli.

O spoločnosti FMC

FMC Corporation je globálna poľnohospodárska vedecká spoločnosť, ktorej cieľom je pomáhať pestovateľom vyrábať potraviny, krmivo, vlákna a palivo pre rastúcu svetovú populáciu a zároveň sa prispôsobovať meniacemu sa životnému prostrediu. Inovatívne riešenia spoločnosti FMC na ochranu plodín – vrátane biologických látok, výživy plodín, digitálneho a presného poľnohospodárstva – umožňujú pestovateľom, poradcom v oblasti pestovania plodín a odborníkom na ochranu trávnikov a likvidáciu škodcov riešiť ich najťažšie výzvy ekonomicky a zároveň chrániť životné prostredie. Spoločnosť FMC, ktorá má približne 6 600 zamestnancov na viac ako 100 pracoviskách po celom svete, je odhodlaná objavovať nové herbicídne, insekticídne a fungicídne účinné látky, receptúry výrobkov a priekopnícke technológie, ktoré sú trvalo lepšie pre planétu. Viac informácií nájdete na stránkach fmc.com a sledujte nás v sociálnych sieťach LinkedIn® a Twitter®.

O organizácii The HALO Trust

The HALO Trust je globálna nezisková organizácia, ktorej poslaním je chrániť životy a obnoviť živobytie ľudí postihnutých konfliktom. Od roku 1988 HALO poskytuje služby ľuďom postihnutým konfliktom, odstraňuje nášľapné míny a pozostatky výbušnín, ktoré bez rozdielu ohrozujú životy, končatiny a živobytie ľudí pred skončením bojov aj po nich. Pôsobí v 30 krajinách a zamestnáva približne 12 000 ľudí, z ktorých prevažnú väčšinu tvoria miestni obyvatelia vyškolení na zaistenuie bezpečnosti vo svojich komunitách.

HALO pôsobí na Ukrajine od roku 2016 a od ruskej invázie v roku 2022 rozšírila svoj program na odstraňovanie mín a iných výbušnín z predtým okupovanej pôdy v okolí Kyjeva, Charkova a Mykolajiva.

Vyhlásenie podľa ustanovení o „bezpečnom prístave" zákona o reforme súkromných súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995: Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných názoroch a predpokladoch manažmentu týkajúcich sa budúcich udalostí, budúcich obchodných podmienok a vyhliadok spoločnosti na základe aktuálne dostupných informácií. Tieto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od akýchkoľvek výsledkov, úrovne činnosti, výkonnosti alebo úspechov vyjadrených alebo naznačených v akomkoľvek výhľadovom vyhlásení. Tieto faktory zahŕňajú napríklad rizikové faktory a iné varovné vyhlásenia zahrnuté vo formulári 10-K spoločnosti FMC za rok 2022 predloženom SEC, ako aj v iných dokumentoch SEC a verejných oznámeniach. Spoločnosť FMC varuje čitateľov, aby sa zbytočne nespoliehali na takéto výhľadové vyhlásenia, ktoré uvádzajú hodnoty len ku dňu vydania. Vyhlásenia týkajúce sa budúcnosti sú v plnom rozsahu podmienené vyššie uvedeným varovaním. Spoločnosť FMC sa nezaväzuje a výslovne odmieta akúkoľvek povinnosť aktualizovať alebo revidovať akékoľvek výhľadové vyhlásenia s cieľom zohľadniť udalosti alebo okolnosti, ktoré nastali po dátume, kedy boli vyhlásené, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2045413/FMC_Halo_Trust_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045414/FMC_Halo_Trust_demine.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045415/FMC_Halo_Trust_Worker.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045416/FMC_Halo_Trust_Digging.jpg

SOURCE FMC Corporation