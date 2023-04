Minenräumprogramm in der Ukraine: FMC Corporation und The HALO Trust bündeln Kräfte zur Verbesserung der Sicherheit in der Landwirtschaft

PHILADELPHIA und THORNILL, Schottland, 3. April 2023 /PRNewswire/ --

Die FMC Corporation (NYSE: FMC), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Agrarwissenschaften, und The HALO Trust, eine humanitäre Nichtregierungsorganisation, die Leben schützt und die Lebensgrundlage von Menschen wiederherstellt, die von Konflikten betroffen sind, haben heute eine neue Zusammenarbeit zur Verbesserung der Sicherheit in der Landwirtschaft in der Ukraine angekündigt.

The HALO Trust The HALO Trust The HALO Trust

Im Rahmen der Kampagne Cultivating Freedom wird die FMC 3 % der Umsatzerlöse im Jahr 2023 an die Ukraine spenden, um die Minenräumung in den betroffenen Regionen des Landes deutlich auszuweiten. Mit dieser Finanzierung kann der HALO Trust seine Kapazitäten zur Beseitigung von Landminen auf ukrainischen Bauernhöfen erheblich ausweiten.

„Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit dem HALO Trust bekannt zu geben. Seit mehr als drei Jahrzehnten tragen die umfangreichen Entminungsaktivitäten des Trusts zur Verbesserung der Sicherheit und der Lebensbedingungen in vielen von Konflikten betroffenen Ländern bei", erklärte Mark Douglas, Präsident und CEO der FMC. „Dieses Projekt sorgt nicht nur dafür, dass die ukrainischen Landwirte ihre Felder wieder sicher bewirtschaften können, sondern es trägt auch zur Verbesserung der Ernährungssicherheit in der ganzen Welt bei. Durch diese Zusammenarbeit wollen wir eine Zukunft schaffen, in der die Landwirte ihre Felder ohne Angst vor Sprengstoffresten aus dem Krieg bewirtschaften können und den Weg für solide Wiederaufbaubemühungen ebnen, die den Bauerngemeinschaften und dem ganzen Land zugutekommen."

James Cowan, CEO des HALO Trust, betonte: „Wir sind sehr dankbar für das großzügige Engagement der FMC zur Finanzierung unserer lebensrettenden Arbeit in der Ukraine. Damit können wir in Menschen, Ausrüstung und neue Technologien investieren, die wir für die enorme Aufgabe benötigen, die Ukraine vor Landminen, Bomben und Granaten zu schützen. Mit der Unterstützung der FMC werden wir Teams und wichtige Geräte zur Minenräumung einsetzen, um das Land für die ukrainischen Bauern, ihre Familien und ihre Gemeinden zu räumen."

Die Zusammenarbeit zwischen der FMC und dem HALO Trust beginnt im April in mehreren ukrainischen Gemeinden.

Informationen zur FMC

Die FMC Corporation ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Agrarwissenschaften, das die Landwirte dabei unterstützt, Nahrungsmittel, Futtermittel, Fasern und Kraftstoffe für eine wachsende Weltbevölkerung zu produzieren und sich gleichzeitig an die sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen. Die innovativen Pflanzenschutzlösungen der FMC – darunter Biologika, Pflanzenernährung, digitale und Präzisionslandwirtschaft – ermöglichen es Landwirten, Pflanzenschutzberatern und Fachleuten für Rasenmanagement und Schädlingsbekämpfung, ihre schwierigsten Herausforderungen wirtschaftlich zu bewältigen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen. Die FMC beschäftigt rund 6.600 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten weltweit und engagiert sich für die Entwicklung neuer Herbizid-, Insektizid- und Fungizid-Wirkstoffe, Produktformulierungen und bahnbrechender Technologien, die dauerhaft besser für die Umwelt sind. Weitere Informationen finden Sie auf fmc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn® und Twitter®.

Informationen zum HALO Trust

Der HALO Trust ist eine weltweit tätige gemeinnützige Organisation, deren Ziel es ist, Leben zu schützen und die Lebensgrundlage von Menschen, die von Konflikten betroffen sind, wiederherzustellen. Seit 1988 hilft HALO den von Konflikten betroffenen Menschen bei der Beseitigung von Landminen und Sprengstoffresten, die wahllos Leben, Gliedmaßen und Existenzgrundlagen bedrohen, sowohl vor als auch nach Beendigung der Kampfhandlungen. Die Organisation ist in 30 Ländern tätig und beschäftigt rund 12.000 Mitarbeiter. Die überwiegende Mehrheit der einheimischen Menschen wird für die Sicherheit ihrer eigenen Gemeinden ausgebildet.

HALO ist seit 2016 in der Ukraine tätig und hat seit dem Einmarsch Russlands 2022 sein Programm zur Räumung von Minen und anderen Sprengstoffen in den zuvor besetzten Gebieten um Kiew, Charkiw und Mykolajiw ausgebaut.

Erklärung gemäß den Safe Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen der Geschäftsführung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Geschäftsbedingungen und der Aussichten des Unternehmens auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen basieren. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen, dem Umfang der Aktivitäten, der Leistung oder den Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Risikofaktoren und andere Warnhinweise, die in dem bei der SEC eingereichten Formular 10-K für das Jahr 2022 von FMC sowie in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen und öffentlichen Mitteilungen enthalten sind. FMC verweist die Leser darauf, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gültig sind. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch den oben genannten Warnhinweis eingeschränkt. Die FMC ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2045413/FMC_Halo_Trust_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045414/FMC_Halo_Trust_demine.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045415/FMC_Halo_Trust_Worker.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045416/FMC_Halo_Trust_Digging.jpg

SOURCE FMC Corporation