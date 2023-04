FMC Corporation i The HALO Trust łączą siły w celu poprawy bezpieczeństwa rolnictwa poprzez realizację programów na rzecz rozminowania w Ukrainie

FILADELFIA i THORNILL, Szkocja, 3 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ --

FMC Corporation (NYSE: FMC), czołowa międzynarodowa firma specjalizująca się w dziedzinie nauk rolniczych i The HALO Trust, pozarządowa organizacja humanitarna, która chroni życie ludzkie i przywraca dobre warunki bytowe osobom dotkniętym skutkami konfliktów, ogłosiły dziś rozpoczęcie nowej współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa rolnictwa w Ukrainie.

W ramach kampanii Cultivating Freedom, FMC przekaże 3% przychodów ze sprzedaży za rok 2023 w Ukrainie w celu znacznego rozszerzenia działań na rzecz rozminowania terenu w regionach na terytorium całego kraju, w których występuje to zagrożenie. Dzięki tym środkom, The HALO Trust zyska możliwość znacznego zwiększenia swojego potencjału w zakresie usuwania min przeciwpiechotnych z ukraińskich gospodarstw rolnych.

„Z dumą ogłaszamy partnerstwo z The HALO Trust - od ponad trzech dekad, ich szeroko zakrojone działania na rzecz rozminowania pomagają poprawiać bezpieczeństwo i byt ludzi w wielu krajach dotkniętych konfliktami - powiedział Mark Douglas, prezes i dyrektor generalny FMC. - Ten projekt nie tylko zapewnia ukraińskim rolnikom możliwość powrotu na pola, zasiewu i zbioru plonów, lecz także przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie. Dzięki tej współpracy, realizujemy nasze ambicje zapewnienia wkładu w przyszłość, w której rolnicy mogą uprawniać swoją ziemię bez obawy o narażenie się na napotkanie pozostałości materiałów wybuchowych pochodzących z działań wojennych i przygotowania gruntu pod intensywne działania na rzecz odbudowy, z korzyścią dla środowisk rolniczych i całego kraju".

James Cowan, dyrektor generalny The HALO Trust, powiedział: „Jesteśmy wdzięczni za ten hojny dar od FMC, który pozwoli nam sfinansować ratujące życie działania w Ukrainie. Środki te pozwolą nam zainwestować w zasoby ludzkie, sprzęt i nowe technologie niezbędne do realizacji tego wielkiego zadania, jakim jest ochrona Ukrainy przez minami, bombami i pociskami. Dzięki wsparciu FMC, wyślemy zespoły odpowiedzialne za rozminowanie i kluczowy sprzęt niezbędny do realizacji tego zadania, w celu usunięcia min z ziem uprawnych dla ukraińskich rolników ich rodzin i społeczności, w których mieszkają".

Współpraca pomiędzy FMC a The HALO Trust rozpocznie się w kwietniu w kilku miejscowościach znajdujących się w różnych zakątkach Ukrainy.

FMC Corporation jest międzynarodową spółką specjalizującą się w naukach rolniczych, która z zaangażowaniem działa na rzecz wsparcia producentów żywności w zapewnieniu produktów rolnych, paszy, włókien i paliw dla rosnącej populacji świata, przy równoczesnej adaptacji do zmian środowiskowych. Innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony plonów opracowane przez FMC, w tym środki biologiczne, nawozy i rolnictwo precyzyjne, pomagają plantatorom, doradcom rolnym, oraz specjalistom ds. darni i specjalistom ochrony przed szkodnikami w rozwiązywaniu nawet najtrudniejszych pod względem ekonomicznym wyzwań, przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego. Zatrudniając średnio 6 600 pracowników w ponad 100 lokalizacjach na całym świecie, FMC koncentruje się na opracowywaniu nowych składników aktywnych środków chwastobójczych, owadobójczych i grzybobójczych, składu produktów i pionierskich technologii, które są konsekwentnie udoskonalane dla dobra planety. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie fmc.com oraz na portalach LinkedIn® i Twitter® .

The HALO Trust jest międzynarodową organizacją non-profit, której misją jest ochrona życia i przywrócenie warunków bytowych ludzi dotkniętych konfliktami. Od 1988 r., organizacja HALO służy ludziom dotkniętym skutkami konfliktów, poprzez usuwanie min przeciwpiechotnych i pozostałości materiałów wybuchowych, które zagrażają życiu i bytowi ludzi oraz narażają ludzi na urazy kończyn, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu walk. Organizacja prowadzi działalność w 30 krajach i zatrudnia około 12 000 osób, w przeważającej części członków społeczności lokalnej wyszkolonych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Organizacja HALO jest obecna w Ukrainie od 2016 r., a od rosyjskiej inwazji w 2022 r. rozszerza zakres swojego programu usuwania min i innych materiałów wybuchowych z obszarów w okolicach Kijowa, Charkowa i Mikołajowa, które były uprzednio okupowane przez siły rosyjskie.

Oświadczenie na mocy postanowień Safe Harbor amerykańskiej Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995): Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące, które są oparte o aktualne stanowisko i założenia kierownictwa w odniesieniu do przyszłych wydarzeń, warunków biznesowych i perspektyw spółki na podstawie dostępnych obecnie informacji. Niniejsze wypowiedzi dotyczą znanych i nieznanych czynników ryzyka, niepewności i innych czynników, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacząco odbiegać od wszelkich wyników, poziomu aktywności, wydajności lub osiągnięć, które wskazano wyraźnie lub w sposób dorozumiany w niniejszych wypowiedziach prognozujących. Czynniki te obejmują, między innymi, czynniki ryzyka i ostrzeżenia wyszczególnione w Formularzu 10-K za 2022 r. złożone przez FMC w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jak również w innych dokumentach przedkładanych w SEC i publicznych komunikatach. FMC przestrzega czytelników przed przywiązywaniem nadmiernej wagi do wypowiedzi prognozujących, gdyż są one aktualne na dzień sporządzenia niniejszej informacji prasowej. Powyższe ostrzeżenie dotyczy wszystkich wypowiedzi prognozujących w niniejszej informacji prasowej. FMC nie przyjmuje zobowiązania i zrzeka się obowiązku aktualizacji lub zmiany jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które wystąpią po dniu sporządzenia informacji prasowej, o ile nie jest to wymagane przepisami prawa.

