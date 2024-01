FocusPoint neemt Peter Brown in dienst om de aanwezigheid van het bedrijf in Europa en de GCC-markten te versterken

Brown voegt zich bij zijn oud-collega's van Guggenheim, David Conrod en Robert Mortimer, om leiding te geven aan de distributieactiviteiten in Europa en de Golfmarkten

NEW YORK, 22 januari 2024 /PRNewswire/ -- FocusPoint Private Capital Group ("FocusPoint") en haar gelieerde onderneming in het Verenigd Koninkrijk, FocusPoint Europe LTD ("FPE"), hebben bekendgemaakt dat Peter Robert Brown is benoemd als Managing Director van FPE en hoofd EMEA om de dekking voor de klanten van het bedrijf in verschillende instituten en vermogensplatforms in Europa en de GCC uit te breiden.

Brown komt over van de Jefferies Private Fund Group in Londen, waar hij sinds 2018 werkzaam was als Managing Director en hoofd EMEA, met Europa en de GCC-markten in zijn portefeuille, om kapitaal aan te trekken voor private equity-, krediet- en inkomensgerelateerde strategieën en directe transacties. Eerder bekleedde Peter de functie van Senior Managing Director bij Guggenheim Partners, waar hij hoofd Midden-Oosten was. Daarvoor werkte hij bijna tien jaar voor HSBC in de Golf. Brown beschikt over uitgebreide ervaring met het aantrekken van kapitaal voor uiteenlopende beleggingsstrategieën.

"We zijn zeer enthousiast over de toetreding van Peter tot het FocusPoint-team. Een aantal van ons heeft nauw samengewerkt met Peter toen we werkzaam waren bij Guggenheim Partners, en hij zal een belangrijke rol gaan vervullen bij FPE met het oog op de uitbreiding van ons bereik in Europa en de Golf," aldus David Conrod, Chief Executive van FocusPoint. "Peter heeft heel veel ervaring met het aantrekken van alternatieve activa en heeft gedurende zijn hele carrière consequent laten zien dat hij uitstekend kan samenwerken met Limited Partners, consultants en General Partners. Voor onze tijd bij Guggenheim, werkten Peter en ik samen bij HSBC Asset Management en in die functie bouwde hij een geweldige staat van dienst op. Ik ben ervan overtuigd dat hij van aanzienlijke waarde zal zijn voor ons wereldwijde business platform," aldus Conrod.

"Nu we de aanwezigheid van FocusPoint in de regio's GCC en EMEA uitbouwen, komen de bijna 30 jaar ervaring van Peter op het gebied van institutionele verkoop, kapitaalmarkten en investment banking, en zijn hechte relaties met beleggers wereldwijd goed van pas. Verder gaat Peter onze klanten helpen toegang te krijgen tot kapitaal bij familiebedrijven, staatsbeleggingsfondsen, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen in heel Europa en het Midden-Oosten," aldus Conrod.

"Het verheugt me zeer om deel uit te gaan maken van het team en ik kijk ernaar uit om een bijdrage te leveren aan de Europese strategie en de voortdurende groei door beleggers en consultants toegang te bieden tot hoogwaardige strategieën voor particuliere kapitaalmarkten," aldus Brown. "FocusPoint onderscheidt zich van andere bedrijven voor kapitaalplaatsing door de lange geschiedenis en ervaring van het bedrijf op het gebied van fondsenwerving, expertise en stabiliteit van het senior team van het bedrijf, alsmede de toegang tot de beste managers voor de particuliere markt en onafhankelijke sponsors. Ik sta te popelen om te gaan samenwerken met klanten in de regio EMEA en hen hoogwaardige begeleiding te bieden bij hun fondsenwerving."

Brown gaat deze nieuwe functie vervullen vanuit het kantoor van FocusPoint in Londen, vanwaar hij rapporteert aan Conrod.

Over de FocusPoint Private Capital Group

FocusPoint Private Capital Group (https://www.fpcgllc.com/) werd in 2010 opgericht door David Conrod en Robert Mortimer, die werkzaam waren bij Guggenheim Partners op het moment van de oprichting van het bedrijf in 2000. Het bedrijf, met hoofdkantoor in New York, is een onafhankelijk bedrijf dat kapitaal plaatst voor private equity, krediet, vastgoed, reële activa en directe transacties in ontwikkelde en opkomende markten.

FocusPoint opereert als een door FINRA gereguleerde makelaar-dealer in de VS en is lid van de SIPC. De partners van het bedrijf hebben eind 2023 FocusPoint Europe LTD opgericht.