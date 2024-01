FocusPoint recrute Peter Brown en vue de consolider sa présence sur les marchés de l'Europe et du CCG

Brown rejoint David Conrod et Robert Mortimer, d'anciens collègues avec lesquels il a travaillé à Guggenheim, pour diriger les efforts de distribution en Europe et sur les marchés du Golfe

NEW YORK, 22 janvier 2024 /PRNewswire/ -- FocusPoint Private Capital Group (« FocusPoint ») et sa filiale au Royaume-Uni, FocusPoint Europe LTD, (« FPE ») ont annoncé la nomination de Peter Robert Brown au poste de directeur général de FPE, responsable de la région EMEA, afin d'élargir la couverture de ses clients parmi les institutions et les plateformes fortunées en Europe et dans le CCG.

Brown rejoindra FPE après avoir travaillé pour Jefferies Private Fund Group à Londres, où il était directeur général, responsable de la région EMEA depuis 2018, couvrant les marchés de l'Europe et du CCG et levant des capitaux pour des stratégies de capital-investissement, de crédit et de revenu, ainsi que pour des transactions directes. Auparavant, Peter était directeur général principal chez Guggenheim Partners, où il était responsable du Moyen-Orient. Avant cela, il a passé près d'une décennie à HSBC dans le golfe. Brown possède une vaste expérience dans la mobilisation de capitaux pour de nombreuses stratégies d'investissement.

« Nous sommes très heureux que Peter se joigne à l'équipe de FocusPoint. Plusieurs d'entre nous ont travaillé en étroite collaboration avec Peter lorsque nous étions chez Guggenheim Partners et le fait qu'il rejoigne FPE, alors que nous étendons notre champ d'action en Europe et dans le Golfe, est à la fois passionnant et important », a déclaré David Conrod, directeur général de FocusPoint. « Peter possède une longue expérience dans l'acquisition d'actifs alternatifs et, tout au long de sa carrière, il a toujours fait preuve d'une grande capacité à travailler avec des commanditaires, des consultants et des commandités. Avant de rejoindre Guggenheim, Peter et moi avons travaillé ensemble chez HSBC Asset Management où il s'est distingué par ses réalisations. Je suis convaincu qu'il apportera une valeur ajoutée considérable à notre plate-forme commerciale mondiale », a ajouté M. Conrod.

« Alors que nous renforçons la présence de FocusPoint dans les régions du CCG et de la région EMEA, Peter apporte près de 30 ans d'expérience dans les ventes institutionnelles, les marchés de capitaux et la banque d'investissement, ainsi que de solides relations avec les investisseurs à l'échelle mondiale. Peter aidera également nos clients à accéder aux capitaux en Europe et au Moyen-Orient auprès de bureaux familiaux, de fonds souverains, de fonds de pension et de compagnies d'assurance », a ajouté Conrod.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe et je me réjouis de contribuer à sa stratégie européenne et à sa croissance continue en fournissant aux investisseurs et aux consultants un accès à des stratégies de marchés de capitaux privés de haute qualité », a déclaré Brown. « FocusPoint se différencie des autres sociétés de placement de capitaux par sa longue expérience en matière de collecte de fonds, l'expertise et la stabilité de son équipe dirigeante, ainsi que par son accès aux meilleurs gestionnaires du marché privé et aux sponsors indépendants. Je suis très heureux de travailler avec les clients de la région EMEA pour leur fournir des conseils de haute qualité en matière de collecte de fonds. »

Dans ses nouvelles fonctions, Brown est basé au bureau de FocusPoint à Londres et travaille sous la direction de Conrod.

À propos de FocusPoint Private Capital Group

FocusPoint Private Capital Group (https://www.fpcgllc.com/) a été fondé en 2010 par David Conrod et Robert Mortimer, qui travaillaient chez Guggenheim Partners lors de sa création dans les années 2000. Basée à New York, la société est une entreprise indépendante de placement de capitaux privés qui lève des fonds pour des opérations de capital-investissement, de crédit, d'immobilier, d'actifs immobiliers et de transactions directes sur les marchés développés et émergents.

FocusPoint est une société de courtage réglementée par la FINRA aux États-Unis et est membre de la SIPC. Ses partenaires ont lancé FocusPoint Europe LTD à la fin de l'année 2023.