FONDAZIONE PRADA PRESENTA " HUMAN BRAINS: PRESERVING THE BRAIN - FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES "

MILÁN, 6 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- "Human Brains" es el resultado de un profundo proceso de investigación emprendido por Fondazione Prada en 2018 en el campo de la neurociencia. El proyecto ha presentado una conferencia en línea dedicada al estudio de la conciencia, una serie de videoconferencias realizadas por científicos, filósofos e investigadores internacionales y una exposición sobre la historia de los estudios del cerebro, que actualmente se encuentra en Venecia hasta el 27 de noviembre de 2022.

“Human Brains: Preserving the Brain - Forum on Neurodegenerative Diseases”. Fondazione Prada, Milan. Credits 2x4, NY.

La cuarta fase de "Human Brains", titulada "Preserving the Brain – Forum on Neurodegenerative Diseases" (Preservar el cerebro – Foro sobre enfermedades neurodegenerativas), incluirá una exposición (del 16 de septiembre al 10 de octubre de 2022) y una conferencia (6 y 7 de octubre de 2022) en las instalaciones de Fondazione Prada en Milán.

"Human Brains" tiene como objetivo estimular un intercambio abierto y crítico entre científicos y expertos internacionales sobre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica y la esclerosis múltiple, que están ampliamente diseminadas y aún son incurables.

Miuccia Prada, presidenta de Fondazione Prada, afirmó: "Para nosotros, esta fase del proyecto es particularmente significativa, ya que permite una mayor comprensión del impacto de la investigación científica en nuestra vida cotidiana y, en particular, en el descubrimiento de posibles curas y tratamientos. 'Human Brains' también demuestra lo fundamentales que son la colaboración crítica y el intercambio de conocimientos dentro de la comunidad científica. Este primer foro internacional podría volverse recurrente y hacer posible que las organizaciones con las que estamos asociados se comuniquen con un público más amplio, como les gustaría, y que Fondazione Prada contribuya de manera tangible a la investigación neurocientífica".

El momento clave de "Human Brains" será la conferencia científica que se llevará a cabo los días 6 y 7 de octubre de 2022 en el cine de Fondazione Prada en Milán. Los ponentes explorarán el tema de las enfermedades neurodegenerativas desde diferentes perspectivas, como las implicaciones genéticas y los mecanismos moleculares, los ensayos clínicos y los posibles tratamientos farmacológicos. La conferencia está dirigida a investigadores y universidades que participan en el proyecto y a representantes de importantes instituciones del sector de la salud. Las sesiones también se transmitirán y serán visibles para todos en la plataforma en línea: humanbrains.fondazioneprada.org.

La exposición se llevará a cabo del 16 de septiembre al 10 de octubre de 2022 en el Podium, el espacio en el centro de las instalaciones de Fondazione Prada en Milán. Concebido por el estudio neoyorquino 2x4, el diseño de la exposición se dividirá en diferentes secciones supervisadas por los centros de investigación, y contará con una zona central común que fomentará el diálogo y los intercambios entre los trece institutos. Cada sección examinará un proceso de investigación específico sobre enfermedades neurodegenerativas mediante presentaciones en video, objetos e instrumentos tecnológicos, documentos científicos y material visual.

Durante la inauguración de la exposición, las trece instituciones que participan en el proyecto ofrecerán una serie de talleres en línea que estarán disponibles para el público en humanbrains.fondazioneprada.org. Cada reunión dará lugar a la evaluación de un aspecto específico en el marco de la búsqueda de nuevos tratamientos para las enfermedades neurodegenerativas.

"Human Brains" se realiza en colaboración con trece de las universidades e institutos internacionales de neurociencia más prestigiosos: la Escuela de Medicina de Harvard, Brigham and Women's Hospital, el Centro Ann Romney de Enfermedades Neurológicas, Boston, Estados Unidos; el Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Universidad de París (La Sorbona) AP-HP, Departamento de Neurología e Instituto del Cerebro de París, París, Francia; UniSR – Università Vita-Salute San Raffaele, Milán, Italia; Juntendo University Hospital, Departamento de Neurología, Tokio, Japón; Karolinska Institutet, Estocolmo, Suecia; Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE) dentro de la Asociación Helmholtz, Bonn, Alemania; Instituto de Neurobiología Max Planck, Múnich, Alemania; Montreal Neurological Institute-Hospital, McGill Research and Teaching Institute, Canadá; Tianjin Medical University General Hospital, Departamento de Neurología, Tianjin, China; UCSF Weill Institute for Neurosciences, Universidad de California San Francisco, Estados Unidos; University College London, Reino Unido; Instituto Weizmann de Ciencias, Revohot, Israel; Escuela de Medicina de Yale, New Haven, Estados Unidos.

Contacto para los medios:

FONDAZIONE PRADA – OFICINA DE PRENSA

[email protected]

+39 02 56 66 26 34

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1885561/Fondazione_Prada_Human_Brains.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1631439/Fondazione_Prada_Logo.jpg

FUENTE Fondazione Prada

SOURCE Fondazione Prada