FONSECA ANUNCIA SU NUEVA GIRA "VIAJANTE USA TOUR" QUE LO LLEVARÁ A 10 CIUDADES PRINCIPALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

MIAMI, 16 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El ganador de siete Latin GRAMMY® y tres veces nominado a los GRAMMY®, Fonseca, anuncia su más reciente gira del 2023 "VIAJANTE USA TOUR" que lo llevará a 10 ciudades de los Estados Unidos. La gira dará inicio en junio en las ciudades de Houston y Dallas, pasará luego por Washington, Boston y New York, entre muchas otras, para luego culminar en la Florida con dos grandes presentaciones en Miami y Orlando.

FONSECA "Viajante USA Tour"2023

"VIAJANTE USA TOUR" se desprende de la novena producción discográfica de Fonseca titulada "VIAJANTE," el cual obtuvo cuatro nominaciones a Latin GRAMMY® y un GRAMMY® recientemente. Este álbum es uno de los más especiales para el cantautor colombiano debido a que plasmó musicalmente sus vivencias personales hasta llegar a lo más profundo de su alma y en 10 temas, delinear paisajes e historias.

La más reciente gira del colombiano "VIAJANTE USA TOUR" es producida por Loud And Live, la empresa de entretenimiento, marketing y eventos en vivo que con sede en el sur de Florida. Esta gira contará con la más alta tecnología en luces y sonido para llevar a los seguidores de Fonseca una de las experiencias musicales más esperadas del 2023 en los Estados Unidos.

Boletos ya a la venta en www.fonseca.net

DATE CITY VENUE Saturday, June 3, 2023 HOUSTON, TX ARENA THEATRE Sunday, June 4, 2023 DALLAS, TX WINSPEAR OPERA HOUSE Thursday, June 8, 2023 WASHINGTON, D.C. LINCOLN THEATRE Friday, June 9, 2023 NEW YORK, NY RADIO CITY MUSIC HALL Saturday, June 10, 2023 BOSTON, MA SHUBERT THEATRE Sunday, June 11, 2023 CHICAGO, IL COPERNICUS CENTER Wednesday, June 14, 2023 RALEIGH, NC RALEIGH MEMORIAL AUDITORIUM Thursday, June 15, 2023 ATLANTA, GA COBB ENERGY PERFORMING ARTS CENTRE Saturday, June 17, 2023 MIAMI, FL MIAMI-DADE ARENA Sunday, June 18, 2023 ORLANDO, FL WALT DISNEY THEATER

Hace solo días Fonseca estrenó el video musical de su sencillo"En Vivo y En Directo", tema que forma parte de su producción"VIAJANTE"y que está incluido en el amplio repertorio musical de la gira que también contará con lo más selecto de sus éxitos como"Te Mando Flores", "Eres mi Sueño", "Arroyito", "Vine a Buscarte" y "Enrédame" entre muchas otras.

Acerca de Fonseca

Juan Fernando Fonseca, cantautor colombiano, ganador de siete Latin GRAMMY®, incursionó por primera vez en el ámbito artístico en el año 2002 con su álbum, Fonseca. La internacionalización de su carrera musical llegó en 2005 con su segundo disco Corazón y el éxito "Te Mando Flores". A estos éxitos se sumaron ocho trabajos discográficos que han contado con múltiples #1 en radio y chart en Billboard, ellos son: Gratitud (2008), Ilusión (2011), Fonseca Sinfónico con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (2014), Conexión (2015), Homenaje a la música de Diomedes Díaz (2015), Agustín (2018) y Compadres (2020).

Fonseca también ha hecho parte de importantes iniciativas filantrópicas y sociales, primero, con la creación en el año 2017 de su Fundación Gratitud, y segundo, con su participación en varias oportunidades en la Gala Anual de la Fundación Maestro Cares, del cantante Marc Anthony, la actuación más reciente fue en diciembre de 2021 en New York.

Fonseca, quien ha recorrido con su música, Latinoamérica, Europa, China y Estados Unidos, ha logrado consolidar con total popularidad su carrera gracias a importantes giras, las más recientes y con éxito rotundo, fue la "Simples Corazones" y "Compadres Tour" con Andrés Cepeda, se recorrieron más de 25 ciudades en los Estados Unidos como : Houston, San Antonio, Dallas, Orlando, Miami, Boston, Nueva York, Washington DC, Atlanta y Charlotte; llenando escenarios tan importantes como el FTX Arena de Miami.

Sus más recientes lanzamientos musicales, "Háblame Bajito" junto a Cimafunk, "Tú 1ero" y "2005", junto a Greeicy, Cali y El Dandee, suman más de 12 millones de visualizaciones en YouTube y más de 14 millones de streams en Spotify. Ha colaborado también con: Jesse & Joy, Reik, Carlos Vives, Juanes, Víctor Manuelle, Willie Colón, Miguel Bosé y Diego Torres, entre muchos otros.

Acerca de Loud And Live

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

FUENTE Loud and Live, Inc.

SOURCE Loud and Live, Inc.