FoodChain ID acquiert Lexagri

FAIRFIELD, Iowa et SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, France, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- FoodChain ID, un important fournisseur de solutions technologiques en matière de sécurité alimentaire, de qualité et de durabilité, a acquis Lexagri International, un leader de l'industrie AgTech axé sur la vérification, l'harmonisation, la structuration, et la distribution de données agricoles mondiales. FoodChain ID est une société du portefeuille de Berkshire Partners.

« Les services de Lexagri sont axés sur l'amélioration des données, et leurs processus d'harmonisation des données transforment les données agricoles brutes non traitées en des séries de données normalisées, validées et accessibles. Cette acquisition élargit la portée du contenu réglementaire et de conformité de FoodChain ID aux données sur la protection des cultures et l'enregistrement des marques, ce qui nous permet de servir encore plus efficacement nos clients du secteur alimentaire et de renforcer notre réputation en tant que source d'informations concrètes fondées sur les données, de la ferme à l'assiette », a expliqué Brad Riemenapp, président-directeur général de FoodChain ID.

Les services de Lexagri améliorent la performance, la qualité, la sûreté et la traçabilité de la production agricole. Homologa® est la plus grande base de données sur les pesticides du marché avec plus de 33 millions d'entrées, y compris des données sur les bonnes pratiques agricoles (BPA), des données logistiques et sur les limites maximales de résidus (LMR). L'application mobile de l'entreprise PhytoScan® utilise un lecteur d'étiquettes intégré pour une utilisation à la ferme qui offre un accès immédiat à des renseignements à jour sur la réglementation et la sûreté des produits afin d'assurer à la ferme une utilisation appropriée et la conformité et ainsi d'assurer la production d'aliments sûrs.

Parmi les autres produits, l'on peut citer Basagri et Phytodata, qui sont des sources de données de référence pour les informations sur la protection des cultures en France qui comparent et contrastent les données enregistrées et certifiées, et Agrowin, un ensemble de services qui permet aux entreprises de produits chimiques de premier ordre d'analyser les données sur la protection des cultures et le marché des semences, et ainsi d'accéder à des données harmonisées et consolidées sur le marché agricole mondial.

« L'objectif de Lexagri est et a toujours été de devenir le fournisseur mondial de données réglementaires harmonisées sur la protection des cultures pour l'industrie, l'agriculture numérique et la chaîne alimentaire. En tant que membre de WEKA Group et avec le soutien de ses actionnaires, Lexagri a pu poursuivre cet objectif et développer l'entreprise au cours des dernières années. L'intégration à venir de Lexagri à FoodChain ID marquera un nouveau pas dans cette direction. Nous pourrons améliorer le lien entre "la ferme et l'assiette" grâce à un flux de données plus simple et à une plus grande transparence », a noté Fritz Schuster, président-directeur général de Lexagri.

Hennepin Partners LLC a agi à titre de conseiller financier, RSM France à titre de conseiller comptable, Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. à titre de conseiller juridique en France et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP à titre de conseillers juridiques aux États-Unis pour FoodChain ID. Carlsquare GmbH a agi à titre de conseiller financier et Astura à titre de conseiller juridique pour Lexagri.

À propos de Lexagri

Leader de l'industrie AgTech, Lexagri s'engage à rendre accessibles les données agricoles mondiales. Son étroite collaboration avec des spécialistes situés dans les principaux marchés mondiaux leur permet d'accéder aux données les plus récentes et les plus à jour, offrant ainsi aux clients un accès rapide à des données évolutives dans une structure harmonisée. Pour en savoir plus sur leurs solutions et services, veuillez consulter le site lexagri.com. Auparavant, Lexagri était une filiale de WEKA Group GmbH, une société du portefeuille de Paragon Partners GmbH.

À propos de FoodChain ID

Plus de 30 000 entreprises de la chaîne d'approvisionnement mondiale font confiance à FoodChain ID pour aborder une économie alimentaire de plus en plus réglementée avec plus de transparence, de sûreté et de durabilité. En fournissant à ses clients les solutions technologiques étayées par les données les plus complètes et par des experts compétents du secteur, FoodChain ID est une source essentielle d'informations et d'expertise opportunes et précises. Ses prestations comprennent des applications de conformité réglementaire et de développement de produits, ainsi que des solutions de test, de sécurité alimentaire et de certification de produits. Consultez le site foodchainid.com pour plus d'informations.

À propos de Berkshire Partners

Berkshire Partners est une société basée à Boston avec 35 ans d'histoire dans le domaine de l'investissement. Berkshire Private Equity a réalisé plus de 135 placements en capital-investissement depuis sa création et a une solide histoire de partenariat avec des équipes de direction pour faire croître les entreprises dans lesquelles il investit. Stockbridge, qui centralise les activités de financement par actions, a été fondée en 2007 et vise à faire des placements en actions dans les entreprises de haute qualité dotées de solides positions concurrentielles et de perspectives de croissance à long terme. La société investit dans les entreprises de services professionnels et technologiques, de communications, de consommateurs, de soins de santé et industrielles. Pour plus d'informations et pour consulter la liste complète des placements en capital-investissement de la société, consultez le site www.berkshirepartners.com.

À propos du Groupe WEKA

Le groupe WEKA est un ensemble diversifié de sociétés de médias et un fournisseur leader de l'information spécialisée et de l'enseignement supérieur avec 20 entreprises à travers GSA et la France. Le contenu neutre pour les médias du groupe WEKA est offert dans tous les formats communs et atteint des marchés de niche très diversifiés dans tous les secteurs. Le groupe WEKA a son siège social à Kissing, en Allemagne, et emploie environ 1 200 personnes.

