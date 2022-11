FoodChain ID adquire Lexagri

FAIRFIELD, Iowa, EUA e SAINT JULIEN EN GENEVOIS, França, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A FoodChain ID, fornecedora líder de soluções de segurança alimentar, qualidade e sustentabilidade viabilizadas por tecnologia, adquiriu a Lexagri International, líder no setor de agro tecnologia com foco na verificação, harmonização, estruturação e distribuição de dados agrícolas globais. A FoodChain ID é uma empresa do portfólio da Berkshire Partners.

"Os serviços da Lexagri estão focados na melhoria dos dados, e seus processos de harmonização de dados transformam dados agrícolas brutos, não tratados, em conjuntos de dados padronizados, validados e acessíveis. Isso expande o escopo de conteúdo regulatório e de conformidade da FoodChain ID para proteção de lavouras e dados de registro de marca, permitindo-nos atender nossos clientes de alimentos de forma ainda mais eficaz e fortalecer nossa reputação como uma fonte confiável de insights acionáveis e orientados por dados, desde o campo até o prato", explica Brad Riemenapp, CEO da FoodChain ID.

Os serviços da Lexagri melhoram o desempenho, a qualidade, a segurança e a rastreabilidade da produção agrícola. O Homologa® é o maior banco de dados de pesticidas do mercado, com mais de 33 milhões de inscrições, incluindo dados de boas práticas agrícolas, dados logísticos e níveis máximos de resíduos. O aplicativo móvel PhytoScan® da empresa utiliza um scanner de rótulos integrado para uso na fazenda, que oferece acesso imediato a informações regulatórias e de segurança de produtos atualizadas para garantir o uso correto, assegurando a conformidade já da fazenda e a produção de alimentos seguros.

Outros produtos incluem o Basagri e o Phytodata, que são fontes de dados de referência para informações de proteção de safras na França que comparam e contrastam dados registrados e certificados, e o Agrowin, um pacote de serviços para empresas químicas de alto nível, que permite a análise de dados do mercado de proteção de plantações e sementes, e oferece acesso a dados do mercado agrícola global harmonizados e consolidados.

"O objetivo da Lexagri sempre foi, e continua a ser, tornar-se a provedora global de referência harmonizada de dados de proteção regulatória de safras para o setor, a agricultura digital e a cadeia alimentar. Como parte do WEKA Group e com o apoio de seus acionistas, a Lexagri conseguiu ir atrás desse objetivo e expandir o negócio nos últimos anos. A integração da Lexagri com a FoodChain ID, que está por vir, será mais um passo nessa direção. Poderemos melhorar a conexão entre "fazenda e prato" por meio de um fluxo de dados mais fácil e mais transparente," afirmou Fritz Schuster, CEO da Lexagri.

A Hennepin Partners LLC atuou como consultora financeira, a RSM France atuou como consultora contábel, a Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. atuou como consultora jurídica na França e a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultora jurídica nos EUA para a FoodChain ID. A Carlsquare GmbH atuou como consultora financeira e a Astura atuou como consultora jurídica para a Lexagri.

Sobre a Lexagri

Líder no setor de agro tecnologia, a Lexagri está comprometida em tornar acessíveis os dados agrícolas globais. O trabalho em estreita colaboração com especialistas localizados nos principais mercados do mundo possibilita o acesso da Lexagri aos dados mais recentes e atualizados, a fim de oferecer aos clientes acesso rápido a dados escaláveis em uma estrutura harmonizada. Para saber mais sobre as soluções e os serviços da Lexagri, acesse lexagri.com. Anteriormente, a Lexagri foi uma subsidiária do WEKA Group GmbH, uma empresa do portfólio da Paragon Partners GmbH.

Sobre a FoodChain ID

Mais de 30 mil empresas em toda a cadeia de suprimentos global confiam na FoodChain ID como sua parceira de confiança para navegar pela economia alimentar cada vez mais regulamentada com maior transparência, segurança e sustentabilidade. Por oferecer aos clientes soluções viabilizadas por tecnologia com o suporte de dados mais abrangente e os especialistas com maior conhecimento do setor, a FoodChain ID é uma fonte essencial de informações e expertise relevantes e precisas. Os serviços incluem as inovadoras aplicações de conformidade regulatória e desenvolvimento de produtos da empresa, bem como soluções de testes, segurança alimentar e certificação de produtos. Acesse foodchainid.com para mais informações.

Sobre a Berkshire Partners

A Berkshire Partners, uma empresa com sede em Boston, tem 35 anos de história em investimentos. A Berkshire Private Equity fez mais de 135 investimentos de capital privado desde sua criação e tem um sólido histórico de parceria com equipes de gestão para desenvolver as empresas nas quais investe. A Stockbridge, empresa de capital público da Berkshire Partners, foi fundada em 2007 e busca fazer investimentos de capital público em empresas de alta qualidade com posições competitivas sólidas e perspectivas de crescimento de longo prazo. A empresa investe em empresas de serviços de negócios e tecnologia, comunicações, consumidor, saúde e indústrias. Para mais informações e para ver uma lista completa dos investimentos em capital privado da empresa, acesse www.berkshirepartners.com.

Sobre o WEKA Group

O WEKA Group é um grupo diversificado de empresas de mídia e um fornecedor líder de informações especializadas e educação avançada com 20 empresas pela Alemanha, Suíça, Áustria e França. O conteúdo de mídia neutro do WEKA Group é oferecido em todos os formatos comuns e atinge nichos de mercado altamente diversificados em todos os setores. O WEKA Group tem sua sede em Kissing, na Alemanha, e emprega aproximadamente 1.200 funcionários.

FONTE FoodChain ID Inc

