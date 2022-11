FoodChain ID neemt Lexagri over

FAIRFIELD, Iowa en ST JULIEN EN GENEVOIS, Frankrijk, 7 november 2022 /PRNewswire/ -- FoodChain ID, een toonaangevende leverancier van op technologie gebaseerde oplossingen voor voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid, heeft Lexagri International overgenomen, een leider in de AgTech-industrie die zich richt op het verifiëren, harmoniseren, structureren en distribueren van wereldwijde landbouwgegevens. FoodChain ID is een portfoliobedrijf van Berkshire Partners.

"Lexagri's diensten zijn gericht op gegevensverbetering en hun processen voor gegevensharmonisatie zetten onbewerkte, onbehandelde landbouwgegevens om in gestandaardiseerde, gevalideerde en toegankelijke gegevenssets. Dit breidt de reikwijdte van de regelgevende en nalevingsinhoud van FoodChain ID uit naar gegevens over gewasbescherming en merkregistratie. Daardoor kunnen we onze voedselklanten nog effectiever bedienen en onze reputatie als betrouwbare bron van gegevensgestuurde, bruikbare inzichten van boer tot bord versterken," legt Brad Riemenapp, Chief Executive Officer van FoodChain ID, uit.

Lexagri's diensten verbeteren de prestaties, kwaliteit, veiligheid en traceerbaarheid van de landbouwproductie. Homologa® is de grootste pesticidedatabase op de markt met meer dan 33 miljoen entry's, waaronder Good Agricultural Practices (GAP)-gegevens, logistieke gegevens en Maximum Residue Levels (MRL's). PhytoScan®, de mobiele app van het bedrijf, maakt gebruik van een geïntegreerde labelscanner voor gebruik op boerderijen die directe toegang biedt tot up-to-date productregelgeving en veiligheidsinformatie om correct gebruik, naleving op het boerderijniveau en de productie van veilig voedsel te garanderen.

Andere producten zijn Basagri en Phytodata, referentiegegevensbronnen voor informatie over gewasbescherming in Frankrijk die geregistreerde en gecertificeerde gegevens vergelijken en contrasteren, en Agrowin, een dienstenpakket voor vooraanstaande chemische bedrijven waarmee deze gewasbeschermings- en zaadmarktgegevens kunnen analyseren, waardoor toegang wordt geboden tot geharmoniseerde en geconsolideerde gegevens over de wereldwijde landbouwmarkt.

"Lexagri's doel was, is en blijft om de wereldwijde geharmoniseerde referentieleverancier te worden van gereguleerde gewasbeschermingsgegevens voor de industrie, digitale landbouw en de voedselketen. Als deel van WEKA Group en met de ondersteuning van zijn aandeelhouder kon Lexagri in de loop van de afgelopen jaren dit doel nastreven en groeien. De komende integratie van Lexagri met FoodChain ID is een volgende stap in deze richting. We zullen de link tussen "boer en bord" kunnen versterken door middel van een eenvoudigere gegevensstroom en meer transparantie", zegt Fritz Schuster, Chief Executive Officer van Lexagri.

Hennepin Partners LLC was financieel adviseur, RSM France was boekhoudkundig adviseur, Gide Loyrette Nouel AARPI was juridisch adviseur in Frankrijk en Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP was juridisch adviseur in de VS voor FoodChain ID. Carlsquare GmbH was financieel adviseur en Astura was juridisch adviseur voor Lexagri.

Over Lexagri

Als leider in de AgTech-sector zet Lexagri zich in om wereldwijde landbouwgegevens toegankelijk te maken. Door nauw samen te werken met deskundige medewerkers in belangrijke markten over de hele wereld, hebben ze toegang tot de nieuwste en meest actuele gegevens, waardoor klanten snel toegang hebben tot schaalbare gegevens in een geharmoniseerde structuur. Ga voor meer informatie over hun oplossingen en diensten naar lexagri.com. Lexagri was voorheen een dochteronderneming van WEKA Group GmbH, een portfoliobedrijf van Paragon Partners GmbH.

Over FoodChain ID

Meer dan 30.000 bedrijven in de wereldwijde toeleveringsketen vertrouwen op FoodChain ID als hun vertrouwde partner om door de steeds meer gereguleerde voedseleconomie te navigeren met meer transparantie, veiligheid en duurzaamheid. Door klanten te voorzien van op technologie gebaseerde oplossingen die worden ondersteund door de meest uitgebreide gegevens en deskundige experts in de branche, is FoodChain ID een essentiële bron van tijdige, nauwkeurige informatie en expertise. Diensten omvatten de innovatieve compliance- en productontwikkelingstoepassingen van het bedrijf, evenals oplossingen voor testen, voedselveiligheid en productcertificering. Bezoek foodchainid.com voor meer informatie.

Over Berkshire Partners

Berkshire Partners, een in Boston gevestigd bedrijf, heeft 35 jaar beleggingsgeschiedenis. Berkshire Private Equity heeft sinds zijn oprichting meer dan 135 private-equity-investeringen gedaan en heeft een sterke geschiedenis van samenwerking met managementteams om de bedrijven waarin het investeert te laten groeien. Stockbridge, het public-equity-bedrijf van de onderneming, werd opgericht in 2007 en streeft naar publieke aandeleninvesteringen in hoogwaardige bedrijven met sterke concurrentieposities en groeivooruitzichten op lange termijn. Het bedrijf investeert in zakelijke dienstverlening en technologie, communicatie, consumenten, gezondheidszorg en industriële bedrijven. Bezoek www.berkshirepartners.com voor meer informatie en voor een volledige lijst van de private-equity-investeringen van het bedrijf .

Over WEKA Group

WEKA Group is een gediversifieerde groep van mediabedrijven en een toonaangevende leverancier van gespecialiseerde informatie en voortgezet onderwijs met twintig bedrijven in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. De medianeutrale content van WEKA Group wordt aangeboden in alle veelvoorkomende formaten en bereikt uiterst gediversifieerde nichemarkten in alle branches. WEKA Group heeft zijn hoofdkantoor in het Duitse Kissing en heeft ongeveer 1200 werknemers.

