Foodics acquiert POSRocket et devient le principal fournisseur de technologies de restauration de la région MENA

Cette acquisition historique est une décision stratégique des deux sociétés. Elle permet à Foodics de renforcer sa position sur le marché, ainsi que de prendre la position de leader du marché en Égypte, au Koweït, à Oman et en Jordanie, en parallèle de la position dominante qu'elle occupait déjà dans le reste du CCG. Cette première acquisition ouvre également la porte à d'autres activités de fusions et acquisitions et à l'expansion internationale de Foodics.

Fondée en 2016 en Jordanie, POSRocket propose un logiciel de point de vente basé sur le cloud pour les restaurants et les détaillants. Ils peuvent ainsi gérer les opérations à distance en temps réel. L'acquisition permettra aux commerçants de POSRocket de bénéficier de l'écosystème de Foodics pour la gestion des paiements, des approvisionnements et de l'infrastructure de prêt de capitaux.

Ahmad Al-Zaini, PDG et cofondateur de Foodics, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'astronautes de POSRocket, ses clients et ses partenaires au sein de la famille Foodics et nous sommes impatients de grandir ensemble au profit de l'écosystème élargi. L'acquisition du deuxième plus grand fournisseur de technologie Cloud de restauration de la région, qui connaît une croissance rapide, est très stratégique. Elle nous permet d'asseoir naturellement notre position d'acteur dominant dans la région MENA et au-delà. »

Zeid Husban, PDG et fondateur de POSRocket a déclaré : « Foodics est un partenaire naturel de POSRocket. Les deux marques ont pour objectif d'aider les propriétaires d'entreprises à développer leurs activités. Réunir nos équipes talentueuses est une décision stratégique qui nous procure un avantage concurrentiel unique. Maintenant propulsés par Foodics, les astronautes de POSRocket sont ravis de rejoindre une équipe et une marque plus importantes, et avec l'accès au financement, nous nous réjouissons d'un avenir brillant ensemble. »

Depuis sa création en 2014, Foodics a déjà traité avec succès plus de 5 milliards de dollars de commandes via sa plateforme, et vise 150 000 terminaux d'ici fin 2024.

