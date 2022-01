Foodics adquire POSRocket e se torna provedora dominante de tecnologia de restaurantes no Oriente Médio e Norte da África

RIAD, Arábia Saudita, 12 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A FOODICS, líder em tecnologia de restaurantes do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), com sede na Arábia Saudita, anunciou hoje sua primeira aquisição, com a propriedade total da POSRocket, a segunda maior provedora de tecnologia em nuvem de restaurantes do Oriente Médio e Norte da África (MENA).