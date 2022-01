Foodics erwirbt POSRocket und wird dominierender Restaurant-Tech-Anbieter in der MENA-Region

RIAD, Saudi-Arabien, 12. Januar 2022 /PRNewswire/ -- FOODICS , das führende Restaurant-Tech-Unternehmen in der Region des Golf-Kooperationsrats (GCC) mit Sitz in Saudi-Arabien, hat heute seine erste Übernahme als vollständiger Eigentümer bekannt gegeben. Es erwirbt POSRocket , den zweitgrößten Restaurant-Cloud-Technologieanbieter in der MENA-Region.