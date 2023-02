FORANDRER OPPLÆRING I SIKKERHET MED INDUSTRIENS FØRSTE SPILLBASERTE «SIKKERHETS-SIMULATOR» FOR ENERGIARBEIDERE

OSLO, Norge, 22. februar 2023 /PRNewswire/ -- En ny casestudie av Attensi, en ledende leverandør av simuleringsbaserte treningsprogrammer, viser hvordan energibransjen stadig oftere vender seg til neste generasjons simuleringsteknologi for sikkerhetstrening.

Attensi-løsningen, laget for det globale energifirmaet Equinor, er en mobil spillbasert «sikkerhetssimulator» som utnytter realistiske 3D-scenarioer. Treningen er en viktig del av Equinors «Always safe» - et profesjonelt utviklingsinitiativ for sine 21 000 ansatte i 30 land.

«Sikkerhet er i kjernen av alt det vi gjør, og denne spillbaserte opplæringen gir en realistisk opplevelse som mer passive læringsmetoder som webinarer og opplæringsvideoer rett og slett ikke kan matche», sier Erik Sørhaug, leder for Innovasjon og Tjenester ved Equinor University. «Denne opplæringen er svært viktig for oss og er designet for å forsikre at alle ansatte, fra en ny tekniker som skal offshore for første gang, til plattformsjefen, kan følge optimale sikkerhetspraksiser.»

Attensi sin spesialbygde, spillbaserte 3D-simulering er designet for å lære offshore-arbeidere de beste sikkerhetsprosedyrene, ved å utfordre dem til å fullføre autentiske spillbaserte scenarier. Den digitale sikkerhetsopplæringen inneholder avanserte simulerings- og læringsmoduler gjengitt som videospill – med et multi-stakeholder design som sikrer en risikobevisst kultur på tvers av alle nivåer i organisasjonen.

Brukerundersøkelser viser en stor enighet om at programmet ikke bare er utfordrende og engasjerende (93%), men også velegnet som verktøy for å forbedre sikkerhetskompetansen (90%).

«Equinor følger de høyeste sikkerhetsstandardene i bransjen, noe som betyr at de krever opplæringsmetoder som er effektive nok til å sikre seg at de ansatte oppfyller disse kravene», sier Attensi-partner Kjell-André Steffensen. «Tradisjonell nettbasert læring og «tick-box»-øvelser risikerer å etterlate kunnskapshull hos brukerne som spillbasert opplæring kan dekke, og dermed sikre at læringen er integrert i ansattes adferd når det teller mest. Dette er spesielt viktig i industrielle omgivelser der god sikkerhet er kritsk og ute i felt.»

Å bruke spill som grunnlag for opplæring oppmuntrer til repetisjon, noe som sikrer at leksjonene og adferden blir en naturlig del av arbeidshverdagen for de ansatte. Attensi og Equinor har tilpasset det virkelighetsnære simuleringsspillet for å gjenspeile det spesifikke utseendet, den tekniske konteksten og reelle arbeidsforholdene som offshore-arbeidere vil gjenkjenne.

Alt fra hjelmfargen til terminologien som blir brukt på oljeplattformene er med på å gjenskape de detaljerte tekniske prosessene og verktøyene som trengs for å utføre hver eneste jobb trygt. Det avgjørende var at nesten 9 av 10 syntes simuleringskarakterene og rollene var svært gjenkjennelige, og nøyaktige i forhold til det daglige arbeidet deres. Simuleringene gjorde det mulig for de ansatte å sette sikkerhetsopplæringen sin ut i livet i et trygt miljø, hvor feil ikke fører til skader på hverken mennesker eller utstyr i den virkelige verden.

Basert på denne suksessen har Equinor inngått bedriftspartnerskap med Attensi, og er allerede i gang med å utvide denne praksistilnærmingen til den globale arbeidsstyrken sin.

Om Attensi

Attensi har levert spillbasert simuleringsopplæring til over 150 land og på mer enn 50 språk. Kundene våre inkluderer Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, Hiscox, Scatec Solar og mange flere.

