SEKTORENS FØRSTE SPILLIGNENDE "SIKKERHEDSSIMULATOR" TAGER SIKKERHED TIL ET NYT NIVEAU FOR MEDARBEJDERE I ENERGISEKTOREN

Oslo, Norge, 28. februar 2023 /PRNewswire/ -- Et nyt casestudy fra Attensi, en nytænkende virksomhed indenfor læring og udvikling, afslører, at energibranchen i højere grad vender sig imod næste generations simuleringsteknologi for at udføre sikkerhedstræning.

Attensis løsning, der er lavet til den globale energivirksomhed Equinor, er et sikkerhedssimulator-træningsprogram baseret på spil i mobilen, som anvender realistiske scenarier i 3D. Træningen var en hovedbestanddel af Equinors initiativ "Always Safe" til professionel udvikling af koncernens medarbejderstab på over 21.000 ansatte i 30 lande.

"Sikkerhed er grundstenen i alt, hvad vi foretager os, og denne spillignende træning fremmer en ægte forståelse, som mere passive webinarer eller træningsvideoer ikke kan matche," siger Erik Sørhaug, Leader of Innovation and Services på Equinor University. "Træningen, der afhænger af den konkrete mission, er designet til at sikre at alle, fra teknikeren, der er på vej offshore for første gang, til chefen for boreplatformen, kan følge de optimale sikkerhedsforskrifter."

Attensis specialfremstillede, spillignende 3D-simulering er designet til at undervise offshoreteknikere i bedste praksis ved at udfordre dem til at udføre realistiske, spillignende scenarier. Den digitale sikkerhedstræning anvender avancerede simuleringer og læringsmoduler udformet som videospil – med et multi-stakeholder design, som anvender en risikobevidst kultur på alle organisationens niveauer.

Brugerundersøgelser viser, at programmet ikke blot er udfordrende og medrivende (93 %), men også, at det er velegnet som værktøj til forbedring af kompetencer (90 %).

"Equinor stræber efter at opretholde de højeste sikkerhedsstandarder i branchen, hvilket betyder, at deres tilgang til træning skal være så effektiv, at alle kursister lever op til standarderne," siger Kjell-André Steffensen, partner i Attensi. "Traditionel online-læring og opgaver, der blot hakkes af, kan muligvis føre til manglende kompetencer hos nogle medarbejdere. Dette kan spillignende træning modvirke ved at sikre, at lektionerne indlejres i de ansattes handlinger dér, hvor de tæller allermest, nemlig i sikkerhedskrævende industrielle omgivelser og i marken."

Spil som grundlag for træning sørger for, at lektioner og handlinger gentages og dermed bliver til faste vaner for medarbejderne. Attensi og Equinor har specialbygget simuleringsspillet til at gengive det specifikke udseende, tekniske indhold og de arbejdsomgivelser, som offshore-arbejdere kan genkende.

Alt, lige fra hjelmenes farve til den terminologi, som bruges på boreplatformene, er med til at genskabe de detaljer i de tekniske processer og det værktøj, som er nødvendigt for at udføre ethvert job sikkert. Helt afgørende mente næsten 9 ud af 10 medarbejdere, at simuleringspersonerne og -rollerne var yderst genkendelige og nøjagtige i forhold til deres daglige arbejde. Simuleringerne lod medarbejderne at bruge deres sikkerhedstræning i omgivelser, hvor det er sikkert at fejle, og hvor det ikke vil føre til skader på mennesker eller udstyr i den virkelige verden.

Med udgangspunkt i denne succes har Equinor indgået et partnerskab med Attensi, og er allerede i gang med at udvide tilgangen til og anvendelsen af bedste praksis hos sin arbejdsstyrke på globalt plan.

