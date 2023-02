TURVALLISUUDEN MUUTOS ALAN ENSIMMÄISEN ENERGIATYÖNTEKIJÖILLE SUUNNATUN PELILLISTETYN "TURVALLISUUSSIMULAATTORI"-KOULUTUKSEN AVULLA

BOSTON, 14. helmikuuta 2023 /PRNewswire/ -- Uusi tapaustutkimus oppimisen ja kehityksen (L&D) teknologiainnovaattorilta Attensilta osoittaa, kuinka energia-ala siirtyy turvallisuuskoulutuksessa yhä enemmän uuden sukupolven simulaatioteknologiaan.



Attensi-ratkaisu, -sovellus, jonka on luonut globaali energiayhtiö Equinor, on mobiilipelipohjainen "turvallisuussimulaattori"-koulutusohjelma, joka hyödyntää realistisia 3D-skenaarioita. Koulutus oli tärkeä osa Equinorin ammattilaisille suunnattua "Always Safe" kehitysaloitetta, joka koskee yli 21 000 työntekijää yli 30 maassa.

Equinor has partnered with simulation training provider Attensi to create gaming technology for new safety training

"Turvallisuus on työmme tärkeimpiä asioita, ja tämä pelillistetty koulutus antaa todellista ymmärtämystä, mihin passiivisemmat webinaarit tai koulutusvideot yksinkertaisesti eivät yllä," sanoo Erik Sørhaug, Equinorin yliopiston Innovaatiot ja palvelut -osaston johtaja. "Tämä tehtävien kannalta oleellinen koulutus on suunniteltu varmistamaan, että kaikki, uudesta ensimmäistä kertaa merelle lähtevästä teknikosta porauslautan johtoon osaavat noudattaa optimaalisesti turvallisuuskäytäntöjä."

Attensin räätälöimä, pelillistetty 3D-simulaatio on suunniteltu opettamaan merellä työskenteleville työntekijöille parhaita turvallisuuskäytäntöjä. Pelissä työntekijät ratkovathaastavia, realistisia, pelillistettyjä skenaarioita. Digitaalinen turvallisuuskoulutus sisältää laadukkaita simulaatioita ja oppimismoduuleita, jotka on hahmonnettu videopeleiksi – useita sidosryhmiä huomioon ottava suunnittelu auttaa levittämään riskit tiedostavaa toimintakulttuuria läpi kaikille organisaation tasoille.

Käyttäjätutkimukset osoittavat vahvasti, että ohjelma ei ole pelkästään haastava ja mukaansatempaava (93 %) vaan myös sopii hyvin työkaluksi turvallisuusosaamisen parantamiseen (90 %).

"Equinor noudattaa alan korkeimpia turvallisuusstandardeja, joiden takaamiseksi se tarvitsee riittävän tehokkaan koulutusratkaisun, joka auttaa oppijoita omaksumaan vaaditut standardit," sanoi Attensin yhteistyökumppaniKjell-André Steffensen. "Perinteinen verkko-opiskelu ja rasti ruutuun -tehtävät saattavat jättää tietoihin aukkoja, joita pelillistetty koulutus voi täyttää, ja taata, että työntekijä on sisäistänyt oppituntien sisällön, kun sillä on eniten merkitystä – turvallisuustietoisessa teollisuusympäristössä ja kentällä."

Pelien käyttäminen koulutuksen pohjana lisää harjoittelun toistomääriä, mikä takaa sen, että työntekijät hallitsevat turvallisuuskoulutuksen opit ja toimintatavat rutiininomaisesti. Attensi ja Equinor muokkasivat tosielämän simulaatiopelin heijastelemaan tietynlaista ulkonäköä, teknistä kontekstia ja toimintaympäristöä, jonka merellä työskentelevät tunnistavat.

Jokaisen työtehtävän tekniset prosessit ja tarvittavat työkalut on kuvattu yksityiskohtaisesti kypärän väriä ja öljylautoilla käytettyä terminologiaa myöten, jotta ne suoritetaan turvallisesti. Ratkaisevaa on, että lähes yhdeksän kymmenestä käyttäjästä piti simulaation hahmoja ja rooleja erittäin tunnistettavina ja tarkkoina päivittäisten toimiensa kopioina. Simulaatioiden ansiosta työntekijät voivat harjoitella turvallisuuskäytänteitä ympäristössä, jossa epäonnistuminen on turvallista ja jossa virheet eivät johda todellisiin vammoihin tai laitevahinkoihin.

Onnistuneiden kokeilujen innostamana Equinor on aloittanut yritysyhteistyön Attensin kanssa ja on jo laajentamassa toimintatapaaja parhaita käytäntöjä henkilöstöönsä ympäri maailman.

Lue lisää Equinorista täältä.

Attensi on toimittanut pelillistettyjä simulaatiokoulutuksia yli 150 maahan ja yli 50 kielellä. Asiakkaitamme ovat Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, Hiscox, Scatec Solar ja monet muut.

